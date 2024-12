Efigenia Ramos, la asistente de Silvia Pinal, deberá realizar un inventario antes de su retiro

Efigenia Ramos, quien fue asistente personal de Silvia Pinal por más de tres décadas, aseguró que dejará la casa de la fallecida actriz para cuidar su salud, sin embargo, antes tendrá que rendir cuentas a los herederos de la ‘diva del cine mexicano’.

Luego de la muerte de Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre, Efigenia Ramos decidió retirarse para cuidar su salud, pues padece cuatro aneurismas cerebrales, una preocupante condición que requiere atención médica y reposo.

Pero antes de poder descansar, tendrá que hacer una importante tarea para Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, hijos de la fallecida actriz.

Silvia Pinal, Efigenia Ramos e Iván Cochegrus Instagram @ivan.cochegrus

La tarea de Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, antes de retirarse

Iván Cochegrus, productor de teatro y amigo cercano de la familia Pinal, dijo en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, que Efigenia Ramos debe entregar un inventario detallado de los bienes de la actriz a sus hijos.

El productor señaló que Silvia Pinal había tomado medidas para evitar disputas familiares, por lo que le solicitó a un notario público que hiciera un inventario de todos los objetos de valor en su residencia en el Pedregal.

Al parecer, esta decisión fue sugerida por la propia Efigenia Ramos, quien le propuso al notario que certificara la existencia y estado de dichos objetos para garantizar que se les entregara correctamente a los herederos.

“Hubo algo que a mí me pareció muy bien de Efi (Efigenia Ramos), eso sí lo hizo ella, que fuera un notario a hacer un inventario por completo de todo lo que tenía la señora (Silvia Pinal) en la casa, y él dio fe, que precisamente eso se lo va a entregar a sus hijos. Todo está en estos momentos resguardado bajo un notario público”, dijo Iván Cochegrus.

Silvia Pinal, Efigenia Ramos e Iván Cochegrus Instagram @ivan.cochegrus

Además, el productor explicó que este proceso se realizó después del supuesto saqueo por parte de Luis Enrique Guzmán y su expareja, Mayela Laguna.

Con este inventario, Efigenia Ramos podrá garantizar una correcta entrega de los bienes de Silvia Pinal a sus hijos y así evitar problemas.

“Es sano para ella cerrar un ciclo, entregar todo, no dejar pendientes y pues ella es, ahorita, esa parte medular de lo que hay, lo que no hay y lo que se tiene que encontrar, entonces tiene todavía mucho trabajo”, agregó el productor.

Efigenia Ramos está preparando todo para entregar los bienes de Silvia Pinal

“Estoy haciendo toda la documentación para la entrega y una vez que termine, se lea el testamento y todo, ya me voy”, dijo Efigenia Ramos en un encuentro con los medios.

Tras la muerte de su jefa, ella reanudará su vida después de haberle entregado tantos años a la ‘diva del cine de oro mexicano’, ya que la actriz la consideraba la persona más cercana, pues siempre le demostró lealtad incondicional.

“Yo me voy a mi casa, tengo cuatro aneurismas cerebrales y yo necesito ya descansar”, mencionó.

La herencia de Silvia Pinal a Efigenia Ramos

El pasado 5 de diciembre, la mujer que fue asistente personal de Silvia Pinal por más de 35 años, salió de la casa en el Pedregal con uno de los tesoros más preciados de la actriz.

Se trata de su perro ‘Cosita’, su mascota de raza chihuahua de la que ahora Efigenia Ramos se hará cargo, pues aseguró que no se irá con ninguno de los hijos de la intérprete.

“Ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí, se llama ‘Cosita’, y tiene 13 años y medio”, declaró a De la Rosa TV.

“No se va con nadie, ni con sus hijas (de Silvia Pinal) ni con nadie, nada más conmigo”, añadió.

“Sí, (siempre estaba) con ella. Dormía con ella y todo. Ella no come croquetas porque no le gustan, nada más se le da pollito o bistec”.