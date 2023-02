El actor Emmanuel Palomares nos habla de su nuevo proyecto

Emmanuel Palomares menciona que si en algo no se parece a su personaje Andres, es en no pensar en las consecuencias de nuestros actos. “En eso particularmente si diría que no me parezco tanto (risas) por que si me gusta enamorarme, pero si checo las consecuencias de lo que hago y Andrés no. Él se va a ir a todo por la mujer de su vida y le van a poner obstáculos fuertes y graves”

El actor explica que la mayoría de los conflictos que se dan en esta historia, están impulsados por clasismo y en uno de los aspectos con los que Emmanuel si se identifica con Andrés, es que ambos buscan siempre la justicia y ejercitan la generosidad siempre. “Creo que cada personaje me enseña algo nuevo porque creo que los actores pasamos a ser psicólogos de los personajes. Porque para poder interpretarlos hay que entenderlos, y solo podemos hacer eso sentándonos con nosotros mismos y teniendo una plática, pues terapéutica (risas)”.

Además, menciona él considerarse un ejemplo claro de lo que es la perseverancia. Nacido en Trujillo, Venezuela, su primera aparición actoral fue a la edad de los 18 años .Tiempo después, se mudó al país mexicano para continuar persiguiendo su carrera actoral. “Yo soñaba mucho con el entretenimiento y la actuación, pero era algo que veía muy lejano en términos de distancia y de manera económica. Así que se trató de trabajar por ese sueño pero también trabajar duro por el” agregó.

En esta historia particularmente, luchar por las metas personales será de lo que tratará el camino de Andrés. A pesar de las adversidades económicas y obstáculos del ámbito social, es una persona que no se dará por vencido fácilmente. En palabras del actor, serán el amor y el crecimiento personal lo que lo impulsen a mantenerse en su camino.

El momento que definió para Emmanuel, que actuar era a lo que él se quería dedicar toda la vida, fue a los seis años en el escenario de la escuela. “Tengo una foto de eso de hecho (risas) Por alguna razón tuve que leer poesía para un festival o algo parecido. Cuando vi la foto por primera vez, mi papá me dijo que desde chiquito siempre estuve metido en todo lo que tuviera que ver con el folclor, la expresión y el arte.”

Teniendo ya casi 13 años de carrera, el actor habla sobre como es voltear a ver el pasado y poner en perspectiva su vida en ese momento, a hoy actualmente. “El primer proyecto en el que estuve me hizo sentir muy verde, había mucha inseguridad porque es algo normal cuando hacemos algo por primera vez. Entonces yo recuerdo pellizcarme constantemente para ver si de verdad esto era real y no estaba soñando” compartió.

La profesión actoral le permite a quien se dedica a ella, involucrarse con historias y personajes de cualquier tipo, sobre cualquier plataforma o medio. Sea cine, televisión o teatro el espacio y comedia, drama o terror el género, no cabe duda que cada actor tiene su favorito. En palabras de Emmanuel, menciona que la dinámica es defender cualquier situación que se te presente. “Estés trabajando con una pantalla verde, locación, con un equipo grande o chico, se trata de defender ese proyecto y sacarlo adelante con todo el éxito posible.”

El actor Emmanuel Palomares nos habla de su nuevo proyecto

A medida que nuevas generaciones comienzan a hacerse presentes en el mundo de la actuación, Emmanuel nos comparte su opinión al respecto y un consejo que deberían escuchar. “Sé que podría sonar cliché pero es que la perseverancia es fundamental, yo creo que esas frases que nos las dicen nuestros tíos, abuelos, papás amigos o que las leemos en libros, nos parecen muy bonitas. Pero si realmente dimensionamos lo que significan y le damos ese valor, entenderemos el secreto de conseguir todo lo que queramos ” declaró.

Posteriormente, Emmanuel explicó que hoy en día vivimos en un tiempo de impaciencia, en donde queremos que todo sea de manera inmediata y nada nos haga esperar. “Algo rico se tiene que cocinar, y cocinar toma tiempo y paciencia. La paciencia va de la mano de la perseverancia, a mi hermano menor siempre le digo eso. Para luchar y obtener lo que quieres, tienes que respetarte a ti y ejercer la perseverancia ”

Finalmente, el actor menciona que próximamente regresará a Venezuela después de no haber estado en su país natal, por ya una década. “Este año quiero hacer todo lo posible por regresar, conectar con mi familia, amigos, mi abuela, tíos, primos y mi tierra. Yo sé que soy un Venezolano-Mexicano porque eso ya forma parte de mi identidad. Abrazo a mi Mexico y mi Venezuela por qué son los que me han ayudado a crecer y hacerme sentir tan agradecido”.