El documental de Netflix que está impactando a todos

Mensajes anónimos, manipulación psicológica y un giro final que deja a los espectadores en shock. De esto trata...

September 07, 2025 • 
Tania Franco
Unknown Number: The High School Catfish - documental de Netflix

Netflix

Netflix acaba de estrenar “Unknown Number: The High School Catfish”, un documental que ha encendido las conversaciones en redes sociales por lo perturbador de su historia. En solo 90 minutos, la cinta narra un caso de acoso digital en Estados Unidos que mantuvo a una comunidad entera en vilo durante año y medio.

¿De qué trata?

La historia sigue a dos adolescentes de 14 años que mantenían una relación aparentemente común. Todo cambia cuando ella comienza a recibir mensajes de un número desconocido cargados de insultos y amenazas. Lo que parecía un caso aislado pronto se convierte en un acoso implacable: los mensajes empiezan a llegar desde múltiples números, gracias a una aplicación que clonaba teléfonos, lo que hacía imposible detener el hostigamiento.

El ataque no solo afectó a los jóvenes, sino también a sus familias, que durante meses fueron víctimas de un bombardeo constante de odio. La policía del pequeño pueblo se involucró, mientras la presión psicológica aumentaba hasta llevar a los protagonistas al borde del colapso.

El giro inesperado

Cuando finalmente se revela la identidad detrás de la pesadilla, el documental da un giro sorprendente que deja a los espectadores incrédulos. Como muchos han comentado en redes, es de esos casos en los que uno termina preguntándose: “¿Qué acabo de ver?”

Más allá de la intriga, este documental refleja los oscuros alcances del acoso digital y la fragilidad emocional en la era de la hiperconectividad. Es un retrato inquietante de cómo la tecnología puede convertirse en un arma devastadora.

