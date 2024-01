El emotivo mensaje de Año Nuevo de Andrea Legarreta y la dedicatoria a su mamá

Andrea Legarreta cerró un año complicado, con la separación de Érik Rubín, y la muerte de su madre, Isabel Martínez, y en vísperas del Año Nuevo, compartió un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de imágenes de lo vivido por ella en el 2023.

“2023… Este año que termina, sin duda, ha sido uno de los años más retadores e intensos de mi vida… El más doloroso… Sin embargo, también ha sido el año en el que me he dado cuenta que soy más fuerte de lo que pensaba…”, comenzó.

“Ha sido el año en el que, cuando pensaba que tenía respuestas a muchas de mis preguntas, muchas de estas preguntas cambiaron por completo… Me enseñó que el viaje de nuestra vida no se puede programar y que constantemente tenemos que ir ‘redireccionando y recalculando’…”.

Señaló que para ella el sufrimiento es crecimiento y sin duda lo ha sentido, empezando por el amor propio, valorarse y valorar todo lo bueno que le pasa.

Lo que se refiere a su mamá es lo siguiente:

“Este año me ha enseñado que literalmente somos instantes y que todo puede dar un vuelco en un segundo… Que debemos voltear a ver lo que SÍ tenemos y no, lo que creemos, nos falta para ser felices… Que la vida hay que vivirla con dulzura e intensidad, con amor, respeto y ternura. Que nuestras risas y lágrimas nos hagan vibrar, porque eso es la vida misma… Que abracemos fuerte a quienes amamos, los valoremos, los hagamos sentir amados y que no asumamos, que ellos ya lo saben…”.

“Este año me enseñó la importancia de dedicar más tiempo a lo que verdaderamente importa y valorar cada instante al lado de nuestros seres queridos… El trabajo es importante, pero estar con nuestros seres amados no se compara!! Nada ni nadie dura para siempre… La vida es HOY”.

Andrea Legarreta recuerda a su mamá

En posteos anteriores, subió una foto de sus papás con sus hijas, Mía y Nina, quienes lucen muy pequeñas, y le dedicó un lindo mensaje por los 5 meses de su fallecimiento.

“Hace 5 meses mamita… Hoy te recuerdo con una imagen llena de ternura… Los abuelos y las princesas en Disney… Y es que estás en todos lados mi reina hermosa… Te extraño con todo mi ser…”.

Legarreta tiene muy presente a su mami, sobre todo en estas fechas donde solían estar juntas. Hasta su receta de pavo compartió.