El icónico concierto de Dua Lipa llegará a los cines en esta fecha

Este concierto es el más completo de la carrera de Dua Lipa, se trata de un espectáculo de 60 minutos en el que concentró todo su proceso creativo y su estilo pop con el que brilló.

El 8 de diciembre del año pasado, se presentó en el Royal Albert Hall, uno de los recintos más prestigiosos de Europa, donde la cantante preparó un show con arreglos sinfónicos que encantó a sus fans.

El especial que llegará a los cines en los próximos días ofrece una mirada íntima a la vida de Dua Lipa, quien a través de entrevistas y material de archivo, comparte momentos clave de su carrera y la visión que la ha llevado a convertirse en una de las cantantes más importantes del género pop.

El concierto se realizó con casi 100 artistas instrumentales que compartieron escena con la cantante entre cada una de sus canciones. Estuvo una orquesta de 53 músicos y coro en vivo.

Una de las sorpresas es que en la proyección aparecerá Elon John en el escenario, el cantautor británico se sumó al concierto de la artista para hacer un dueto de la canción Cold Heart, que se convirtió en un éxito.

En la dirección de este proyecto se contó con el trabajo de Paul Dugdale, productor musical y creativo detrás de las películas de concierto para artistas como Adele y Taylor Swift.

A partir del 18 de septiembre podrás disfrutar de esta película en las salas de Cinépolis en todo México.