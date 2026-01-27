Suscríbete
El polémico proyecto de Nicola Peltz y el fracaso en taquilla que presenciaron los Beckham

La película que marcó el mayor fracaso creativo de Nicola Peltz, cuya premiere reunió a Elon Musk y a los Beckham para ver una película escrita, dirigida y actuada por ella misma

Enero 27, 2026 
Tania Franco
Mientras la atención pública se centra en el conflicto entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y la familia Beckham, resurgen episodios clave de la carrera profesional de la actriz, entre ellos “Lola”, la película que Nicola escribió, dirigió y protagonizó, y que terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más cuestionados de su trayectoria.

¿Dónde la has visto antes?

Antes de este filme, Nicola Peltz ya había sido señalada por la crítica por sus participaciones en “Avatar: The Last Airbender” y “Transformers: Age of Extinction”, producciones de alto perfil que derivaron en nominaciones a los Razzie, premios que destacan lo peor del cine. Aun así, dio un salto ambicioso al liderar su propio largometraje, convirtiéndose por primera vez en protagonista absoluta y responsable creativa del proyecto.

“Avatar: The Last Airbender” - Nicola Peltz

La hija de un multimillonario que quiso retratar la pobreza

“Lola” aborda una narrativa extrema sobre pobreza, abuso, adicción y violencia familiar, una elección temática que generó controversia debido al contexto personal de Peltz, hija de un multimillonario. Medios internacionales criticaron duramente el enfoque, calificando la película como una representación superficial y sensacionalista de la marginalidad, lo que limitó seriamente su impacto y visibilidad.

Los tropiezos profesionales de Nicola Peltz: la película que marcó su mayor fracaso creativo

Lola

El filme tuvo escasa distribución, muy pocas reseñas especializadas y una recaudación internacional mínima, convirtiéndose en un proyecto prácticamente invisible para el público general. Incluso plataformas de crítica cinematográfica señalaron que la cinta no logró conectar ni siquiera como propuesta provocadora o de culto.

Una premiere repleta de celebridades

Paradójicamente, “Lola” sí contó con una premiere de alto perfil, celebrada el 3 de febrero de 2024 en Los Ángeles, a la que asistieron figuras de la moda, el entretenimiento y el círculo social de Nicola. En ese momento, aún existía convivencia pública entre Nicola, Brooklyn y la familia Beckham, un contraste evidente con la situación actual. Además de Elon Musk y Selena Gomez.

victoria beckham nicola peltz

Pese al respaldo social en su estreno, el proyecto no logró consolidarse ni abrir una nueva etapa artística para Peltz. Hoy, “Lola” permanece como un ejemplo de cómo el acceso a recursos y visibilidad no siempre garantiza éxito creativo, y como uno de los capítulos más discutidos —y fallidos— de su carrera.

