‘El Precio del mañana’: la película de Justin Timberlake y Amanda Seyfried que no puedes dejar de ver

Cuando El Precio del Mañana, cuyo título original es In Time, se estrenó en 2011 fue subestimada por la crítica, sin embargo, en las últimas semanas se ha convertido en una de las cintas más taquilleras de Netflix, en donde acumula tres semanas en el Top 10 de la plataforma.

La película nos presenta a Will Salas, interpretado por Justin Timberlake, quien vive en un mundo distópico, en el cual las personas no envejecen más allá de los 25 años y para ganar más tiempo, deben trabajar muy duro. Sin embargo, también hay personas ricas, cuya fortuna son cientos y miles de años. Tras salvar a un millonario de un asalto, Will recibe una gran cantidad de tiempo, sin embargo, no logra salvar a su madre de morir, lo que lo lleva a infiltrarse para romper el sistema desde adentro.

La película de ciencia ficción se desarrolla en el año 2,161, en una sociedad en la cual las personas dejan de envejecer a los 25 años.

En la cinta dirigida por Andrew Niccol, Amanda Seyfried se convierte en el interés romántico del personaje de Justin Timberlake. La pareja, decidida a terminar con la desigualdad, empieza a robar tiempo a los ricos para repartirlo entre los pobres, lo que prende todas las alertas y lleva al personaje de Cillian Murphy a perseguirlos.

Si bien la plataforma Rotten Tomatoes, especializada en cine, recoge que solo 37% de los críticos ha dado una buena reseña a El precio del mañana, la cinta acumula tres millones de vistas en Netflix, tan solo esta semana, y se posiciona entre los contenidos más vistos de 19 países, entre ellos Bolivia, Reino Unido, Sudáfrica y Taiwán.