El regreso de Adela Noriega a la televisión emociona a sus seguidores

Hablar de Adela Noriega es hablar de un ícono, y no cabe duda que cada que su nombre se menciona, se hace noticia e inicia una gran conversación. Y cómo no, si la actriz ha dejado huella en la cultura mexicana y en la de las telenovelas en particular, no solo en su país se convirtió en una estrella de la televisión, también logró conquistar el mundo con sus grandes personajes.

Sin embargo, han pasado años sin saber de ella, por eso cada vez que se trae su nombre a colación no tardan en llegar las reacciones de sus seguidores, quienes han estado siempre a la espera de su regreso.

En esta ocasión el público se ha vuelto a emocionar al ver que tendrá la oportunidad de volver a deleitarse con Adela en la televisión. Y aunque no se puede hablar de un regreso estelar a través de una nueva producción, sí es la ocasión ideal para despertar la nostalgia con un personaje que supo robarse los corazones de toda una generación.

Se trata de la retransmisión de ‘El Privilegio de Amar’ a través de Las Estrellas, un clásico que entrará a reemplazar a la también inolvidable ‘Teresa’ en el horario de las tardes.

Los televidentes podrán apreciar uno de los papeles más reconocidos y con los que Adela Noriega dejó una marca imborrable en el mundo de la televisión actuando junto a Helena Rojo, René Strickler y Andrés García.

Sobre la vida de Adela en sus últimos años no hay novedades, como se llegó a saber anteriormente, la actriz se alejó por completo del mundo de la televisión y el espectáculo y al parecer se dedica al negocio de los bienes raíces.

Además, la actriz tampoco hace uso de redes sociales, medio por el que hoy en día las personalidades del espectáculo comparten su cotidianidad. Sus fanáticos han creado páginas para enaltecer su trabajo y recordar su trayectoria, pero Adela sigue manteniéndose bajo un bajo perfil.