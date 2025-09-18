El verano en que me enamoré tendrá película final

El verano en que me enamoré se convirtió en una de las series favoritas de Prime Video por la historia de Belly, Conrad y Jeremiah que conquistó tanto a adolescentes como a mujeres adultas, y ahora tendrá un capítulo final inesperado en la película.

Después del estreno de la tercer y supuesta última temporada, muchos esperaban que se anunciara la cuarta, sin embargo, la historia todavía no llegará a su fin, Prime Video sorprendió al anunciar que habrá una película que continuará la trama, escrita y dirigida por la misma autora de los libros y creadora de la serie.

Lo que hoy es una exitosa producción de streaming comenzó hace más de una década con la publicación de la primera novela. en 2009, Jenny Han lanzó “El verano en que me enamoré, que en su edición original en inglés se tituló The Summer I Turned Pretty”.

La historia continuó con “No hay verano sin ti (2010) y concluyó con “Siempre nos quedará el verano (2011), formando una trilogía que rápidamente se convirtió en best-seller.

Con este éxito, Amazon decidió apostar por una adaptación audiovisual. La primera temporada de la serie se estrenó en junio de 2022, pero fue hasta su tercera temporada cuando explotó en popularidad, logrando millones de visualizaciones.

Ahora, los fans de la historia esperan con ansias el estreno de la cinta que mezcla nostalgia, romance y conflictos familiares que hicieron que muchas personas se sintieran identificadas.