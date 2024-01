Elizabeth Debicki cuenta cómo fue interpretar a Lady Di en The Crown

Elizabeth Debicki interpretó a la princesa Diana en su versión adulta en la última temporada de The Crown, la serie que cuenta la vida de la familia real británica.

La actriz de 33 años es originaria de Francia, su talento actoral hizo que ganara una beca y en 2010 se graduó del Victorian College of the Arts. La intérprete ha trabajado en películas como, “Macbeth”, “Guardianes de la galaxia”, entre otras, sin embargo, el proyecto que le dio el reconocimiento internacional fue The Crown.

Cuando se anunció que Debicki era la ganadora del premio reaccionó completamente sorprendida, y agradeció a sus amigos y familiares más cercanos que la apoyaron durante este tiempo.

Elizabeth Debicki, es la sucesora de Emma Corrin en la sexta temporada de la serie, en la que la actriz interpretó los momentos cruciales en la vida de la princesa de Gales, incluso su muerte que ocurrió en agosto de 1997.

La actriz mostró a una Diana más frágil que constantemente es rodeada por los reporteros y paparazzi que buscan obtener detalles escandolosos de su vida, entre ellos su divorcio y sus relaciones. La famosa dijo que interpretar a Diana no fue nada fácil, debido a lo que sintió al recrear el asedio de la prensa hacia Lady Di.

“Una experiencia realmente desagradable, pesada, muy maníaca e increíblemente invasiva”, comentó sobre su experiencia en las grabaciones, en las que retrató las últimas semanas de vida de la princesa”.

“Ser perseguida por todos esos actores que interpretan la prensa te incomoda, porque no puedes ir a ninguna parte, sólo tienes que quedarte ahí un minuto para darte cuenta de que es insoportable. No deseo que nadie filme escenas durante el día en París, tratando de moverse de un lugar a otro, con este enjambre a tu alrededor. Te sientes atratado. Es una experiencia realmente desagradable”, manifestó.