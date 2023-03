Ella es Danka, la hija de Daniela Castro que debutó en televisión

La actriz y esposa de Gustavo Díaz Ordaz III, el nieto del expresidente de México, tienen tres hijos: Daniela, Alexa y Gustavo, quienes son el orgullo de sus papás y con quienes mantienen una relación muy estrecha.

¿Cómo se llaman los hijos de Daniela Castro?

Los hijos de la actriz mexicana son Daniela Díaz Ordaz Castro (20), Alexa Díaz Ordaz Castro (18) y el menor Gustavo Díaz Ordaz IV.

¿Quién es la hija de Daniela Castro? Todo sobre Danka y su debut en '¿Qué le pasa a mi familia?’

Daniela, quien se hace llamar Danka, es la primogénita de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III. Danka siguió los pasos de su mamá y se ha dedicado al mundo de la actuación; es quien encarna a Sol en '¿Qué le pasa a mi familia?’. En entrevista dio un par de declaraciones de la inspiración que sacó de su mamá, “desde chiquita siempre vi a mi mamá inmersa en la televisión, me encantan las telenovelas con Diana Bracho, y ‘Cadenas de amargura’ es mi telenovela favorita; al ver actuar a grandes actores tuve ese sueño de ser actriz; si no me dediqué antes fue por terminar mis estudios y luego enfocarme al cien por ciento en la actuación”.

“Lo primero que me dijo mi mamá es que este trabajo iba a ser difícil, me dijo que lo que yo uba a hacer en estos momentos desde que tomara el proyecto, iba a hacer un gran sacrificio y compromiso”.

Hospitalizan a Danka, hija de Daniela Castro

La joven actriz que está siguiendo los pasos de su mamá compartió en redes sociales una sorpresiva noticia al anunciar que fue hospitalizada de emergencia.

“No iba a subir este video porque realmente es algo muy persona, pero lo voy a hacer porque el día de hoy teníamos un Zoom con muchas de ustedes, y hablé con Judi, que es la encargada, ella sabe que estoy ingresada en el hospital”, compartió a través de Instagram.

“Me tuvieron que internar de emergencia, no voy a dar detalles. Pero se va a posponer el Zoom para otro día ya tan pronto podremos volver a convivir”, añadió, no sin antes mencionar que ya llevaba 5 días en el hospital.