Ella es la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

Horas antes del Día de San Valentín, Nicki Nicole rompió el silencio después de que en redes sociales se dio a conocer la infidelidad de Peso Pluma, quien fue captado con una mujer en un casino en Las Vegas tras asistir al Super Bowl.

Además, la argentina borró las fotos que tenía con el cantante de regional mexicano en sus redes sociales. Nicki contó que se enteró de la misma forma que el resto de personas y agradeció el cariño que le han demostrado sus fans ante esta situación.

En el video se observa al intérprete de Ella baila sola con el mismo ouftit que llevó al evento deportivo, una sudadera tipo jersey en color negro de la marca Balenciaga, gorra de la NFL y lentes oscuros, llegando al casino con una joven que llevaba un vestido entallado y pelo largo color negro.

Nicki Nicole compartió un mensaje en sus historias de Instagram, que el respeto es necesario en el amor y que cuando no lo hay es mejor irse. Esto ocurrió mientras la rapera se presentaba en el festival picnic en Costa Rica.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto,,, yo ahí no me quedo, yo de ahí no me voy”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, añadió.

Su ruptura llega después de 4 meses de relación, tras haber dado a conocer en público su romance en la entrega de los Latin Grammy el pasado 13 de febrero.