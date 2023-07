Ellos son los hijos de Ricky Martin y así lucen actualmente

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef se casaron en 2017 y formaron una familia con cuatro hijos. Este jueves sorprendieron a sus seguidores con la noticia de su divorcio. Mediante sus redes sociales, Ricky Martin y Jwan publicaron un comunicado en el que hicieron oficial su separación y anunciaron el acuerdo al que llegaron por el bienestar de sus hijos: “nuestro mayor deseo ahora es seguir tiendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”.

Te decimos quiénes son los hijos de Ricky Martin y Jwan Yosef y cómo lucen actualmente.

¿Quiénes son los hijos de Ricky Martin?

El cantante tiene dos hijos mellizos nacidos gracias a un vientre de alquiler en el 2008. Desde que llegaron al mundo, Matteo y Valentino (14) han llevado una vida “nómada” acompañando a su famoso padre en cada uno de sus compromisos profesionales a lo largo y ancho del mundo, pasando temporadas en Miami, Nueva York, Puerto Rico y Australia según la agenda del intérprete lo demandara. Por esa razón, Ricky ha tratado de ofrecerles siempre una educación lo más diversa para ampliar sus horizontes.

Posteriormente llegó a su vida Lucía Martin-Yosef (5). Recordemos que el cantante nos ha compartido en redes sociales lo feliz que le hace tener una familia numerosa. El cantante dio la noticia a través de sus redes sociales y contó lo feliz que se siente al ver a su pequeña. “Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef”.

Ricky Martin dio a conocer durante un evento en 2019 que se convertía en padre por cuarta ocasión junto a su esposo Jwan Yosef, de la bebé Renn (4). Fue durante la 23a. cena anual de la organización Human Rights Campaign: “y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”, expresó entre los aplausos y gritos de los asistentes.

“Me gusta consentirlos, pero a la vez uno tiene que procurar un balance. Ahora, especialmente con los adolescentes que tienen 13 años, debemos estar al tanto de lo que hacen, de sus pensamientos , de con quién se comunican en las redes sociales, de lo que van a publicar, etcétera. Todas las facetas son maravillosas, más la adolescencia, es una etapa muy especial. Por otro lado, tengo a los bebés. Lucía, que nació el día de mi cumpleaños y ahora tiene tres años, y Renn, que nació nueve meses más tarde. Ellos son mi combustible también, porque es como volver a empezar”. dijo ricky martin en entrevista con caras en 2021.

El portorriqueño ha querido demostrar la fluidez que ya tienen sus retoños a la hora de escribir y hablar en francés gracias a la exclusiva educación que reciben en este idioma en un colegio de Nueva York. “En casa hablamos en español e inglés, porque vivimos en Estados Unidos, pero van a un colegio francés”, explicaba el artista en una de sus visitas al programa de Ellen DeGeneres para justificar su decisión de enviar a sus mellizos a un centro educativo de esas características. “Es cierto que yo no me moriría de hambre en Francia, pero lo bonito de Nueva York es que es una ciudad muy diversa en términos culturales, y me ofrece la oportunidad de llevar a mis hijos a esa escuela que sigue el sistema francés. Yo quiero exponerles a culturas distintas”.