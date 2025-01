Esta es la historia real detrás del nuevo muñeco de ‘El Juego del Calamar 3’: ¿qué esconde el nuevo malvado?

La segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’ mantuvo a la audiencia al borde de su asiento, y trajo de vuelta a aterradores personajes de la primera temporada como la muñeca gigante, recordada por el letal juego ‘Luz roja, luz verde’, sin embargo, pronto podremos ver a su contraparte masculina.

En la escena post créditos de ‘El Juego del Calamar 2’ podemos ver a un nuevo muñeco, esta vez es un niño, pero detrás de su tierna apariencia sabemos que se esconde un arma mortal que promete elevar la tensión y el peligro entre sus jugadores.

Todos los juegos de esta fascinante serie están inspirados en juegos infantiles surcoreanos, por lo que muchos se han preguntado por los orígenes de estos aterradores muñecos.

La historia detrás de los muñecos de ‘El Juego del Calamar’

De acuerdo con un video publicado en la cuenta ‘Still Watching Netflix’, Young-hee, la muñeca niña, y Chul-su, el muñeco niño, son dos personajes educativos que aparecieron en los libros de texto escolares en Corea del Sur durante décadas, con los que se les enseñaba a los niños a leer, escribir y sobre el buen comportamiento.

En estos libros, Chul-su es el mejor amigo de Young-hee, y es un niño que suele meterse en problemas, pero aprende su lección.

Estos personajes ya no se usan en los libros de texto actuales, sin embargo, son conocidos en la cultura popular surcoreana y marcaron la infancia de muchos adultos coreanos.

Esta popular serie de Netflix ha sabido mezclar la inocencia de los juegos infantiles con aterradoras e inquietantes consecuencias mortales.

La promesa de un nuevo muñeco en ‘El Juego del Calamar 3’ aumenta la intensidad, el peligro y las ansias de los fans que esperan ansiosos por el estreno de esta nueva temporada.

¿Qué dice realmente la muñeca de ‘El Juego del Calamar’?

Young-hee es conocida por el juego ‘Luz roja, luz verde’, donde los jugadores tienen que quedarse quietos para que la muñeca no perciba sus movimientos y no terminen eliminados. Los competidores pueden avanzar sólo cuando Young-hee no los mira y canta “Jugaremos muévete luz verde”, sin embargo, esta no es la traducción literal de la canción en coreano.

A través de TikTok, una usuaria conocida como ‘liryonni’ reveló que lo que realmente dice la muñeca es: “‘Mugung-a kochi-piot-supnidá’, que significa ‘las flores mugung-a florecieron’”.

Además, explicó que mugung-a es la flor nacional coreana, aunque no es oficial se le considera así. En español a estas flores se les conoce como ‘las flores de siria’, así que la traducción tal cual sería: “Las flores de siria florecieron”.

En Corea mugung-a o mugunghwa significa “flor eterna que nunca se marchita”.