Esta es la razón por la que Alberto Vázquez se retira de los escenarios

El cantante Alberto Vázquez anunció su retiro de los escenarios, al menos de las presentaciones ante el público.

Es uno de los máximos representantes del rock and roll en México, incluso del cine que se hizo con figuras como Angélica María, César Costa, Manolo Muñoz y Enrique Guzmán.

El cantante, que se le ubica perfecto por su voz fuerte y su tabaco, tiene 83 años de edad. Se retira por problemas de salud, informó su hijo Arturo Vázquez.

Este caso recordó al de Ricardo Arjona, quien también se retiró temporalmente por un problema en la columna.

¿Qué tiene Alberto Vázquez?

Por recomendación de su cardiólogo, el cantante debe evitar el máximo esfuerzo, para no alterar su corazón, y los conciertos le exigen demasiado.

Sin embargo, esto no es un retiro de la música, ya que puede grabar sin problemas en caso de que así lo quiera hacer.

Su hijo desmintió que ya no pueda cantar, lo único que no puede hacer es bajar escaleras o cosas que le agiten. Esta es también la razón de porqué no se presentó en noviembre del 2023 en el show que ofrecieron Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Roberto Jordán, Los Hermanos Carrión, Los Teen Tops, Los Apson y Los Locos del Ritmo como La Caravana del Rock.

El intérprete padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) derivada de su prolongada adicción al cigarro, que es muy conocida por su público.

Esta enfermedad causa daño a las vías respiratorias y los alvéolos de los pulmones. Es progresiva, lo que significa que empeora con el tiempo.

En lo que se refiere a proyectos, lleva a cabo uno donde interpretará las canciones que lo marcaron de por vida, y estará acompañado de su familia.

Alcanzó fama con las canciones de “El secreto”, “Rosalía”, “Olvídalo”, “Significas todo para mí”, “La felicidad llegó”, “Me conformo”, “Perdóname mi vida”, “Uno para todas”, “Bambina bambina”, “Esta noche mi amor”; “Desencadena mi corazón”, “16 toneladas” y “El pecador”, su más grande éxito.