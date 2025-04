Esta sería la prueba definitiva de que Luis Miguel y Paloma Cuevas se flecharon hace más de una década

Luis Miguel y Paloma Cuevas conforman una de las parejas más atractivas desde 2022, causando furor por donde vayan, sin embargo, esta relación, que se destapó hace apenas poco más de dos años, podría venir de mucho tiempo atrás.

La amistad entre sus familias se remonta a décadas atrás, pues Luisito Rey, papá del cantante, y Victoriano Valencia, padre de la diseñadora española, tenían una relación cercana, por lo que Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocieron desde su infancia.

Al crecer, cada uno tomó su camino, él con una larga lista de romances, algunos más fugaces que otros, y ella se casó con Enrique Ponce, con quien tuvo dos hijas, pero se divorciaron en 2021.

Sin embargo, el reconocido compositor español Manuel Alejandro reveló hace poco que se inspiró en la química entre Luis Miguel y Paloma Cuevas para componer su tema ‘Si tú te atreves’, estrenado en 2008, hace 17 años.

Luis Miguel junto a Paloma Cuevas en un restaurante en Argentina 💗 pic.twitter.com/BKJrpPcIqW — lordsolecito (@lordsolecito_) December 15, 2024

La historia detrás de ‘Si tú te atreves’

En una reciente entrevista con la psicóloga Silvia Olmedo, Manuel Alejandro sorprendió al mundo al confesar que la canción ‘Si tú te atreves’, interpretada por Luis Miguel, nació de la tensión romántica prohibida que percibió entre ‘El Sol’ y la diseñadora hace varios años.

“Estuve en su casa cuando él vivía en Acapulco, y llegaba una señora por allí, con su marido. Era la mujer que tiene hoy. Y esa canción, conociendo a Luis Miguel, veía que podía terminar por ahí como terminó. Se llama ‘Si tú te atreves’”, explicó.

Según el compositor, la atracción entre ambos era evidente, pero en aquel momento no se atrevieron a dar el paso, probablemente por respeto a sus respectivas parejas de entonces, pues este tema es parte del álbum ‘Cómplices’ del 2008, año en el que Luis Miguel aún tenía una relación con Aracely Arámbula y Paloma Cuevas seguía casada con Enrique Ponce.

“Era una cosa muy especial de dos amigos, amigos eran ellos, no era ella, porque a mí me constaba, porque yo conocí a los dos y yo y yo decía ‘esto no puede ser, pero es que va a ser’, entonces escribí ‘Si tú te atreves’. Como no querían hacer daño a esa tercera persona, lo que se dicen es ‘si tú te atreves, terminamos’, que al final no se atrevieron y a los años se supo cómo iba la cosa”.

Tras el divorcio de Paloma Cuevas con el torero, con quien se casó en 1996, comenzaron a surgir rumores de romance entre ella y Luis Miguel, pero fue hasta finales de 2022 cuando destaparon su relación.

¿Qué dice la canción ‘Si tú te atreves’?

Me he dado cuenta que ha ido surgiendo, poquito a poco entre los dos

Una corriente que nos desborda, no contenemos ni tú ni yo

Ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención

Es el momento

O fuera, o dentro

No hay otra forma

Seguir o adiós

Jamás pensamos que haríamos daño

No somos libres, es un error

Mas quién le pone puertas al campo

Y quién le dice que “no” al amor

Si tú te atreves, por mi vida que te sigo

Si tú me olvidas, te prometo que te olvido

Después de todo, solo queda un sueño roto

Y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar

Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso

A amar contigo, a soñarte, a que me sueñes

Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos

Son pasiones ya tan fuertes, que lo nuestro hay que olvidarlo