Suscríbete
Entretenimiento

Este era el último deseo de la mamá de Brad Pitt

Jane Pitt falleció sin poder reencontrarse con sus nietos, a quienes no veía desde hace casi una década

August 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
brad-pitt-mama-nietos.jpg

.

GETTY IMAGES

La madre del actor Brad Pitt murió sin poder ver antes a sus nietos. La triste noticia del fallecimiento de Jane Etta Pitt a los 84 años representa una gran pérdida para el actor.

Los nietos de Jane no pudieron ver a su abuela, debido al distanciamiento que existe entre ambas familias por la batalla legal que existe entre los actores por su divorcio.

Más allá del luto por el fallecimiento de la madre de Brad, se reabrió una herida que lleva años sin cerrar. Según fuentes cercanas, Jane estaba “devastada” por no haber podido ver a sus nietos durante los últimos ocho años.

La última vez que la abuela convivió con los niños públicamente fue en 2014, cuando Jane y William acompañaron a Brad y a tres de sus nietos a la premiere de “Unbroken”, cinta dirigida por Angelina Jolie. En ese entonces, Jane describió a la actriz como “una mujer increíble y una madre excepcional”.

Sin embargo, desde el incidente ocurrido en un avión privado en 2016, que desencadenó el divorcio entre Jolie y Pitt, la relación con sus hijos se rompió, y a la par, el vínculo entre los abuelos y sus nietos.

Brad Pitt Angelina Jolie
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
jennifer-lopez-chanel.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez vivió incómodo momento en famosa boutique
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandra-guzman-pospone-conciertos-salud.jpg
Entretenimiento
Alejandra Guzmán se sincera sobre el diagnóstico de enfermedad crónica que padece
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
batman.jpeg
Entretenimiento
Robert Pattinson volverá como Batman en la secuela que se estrenará en cines en 2027
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
apple-hija-de-chris-martin-gyneth.jpeg
Entretenimiento
Apple, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin conquista a sus 21 años
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chespirito-graciela-fernandez.jpeg
Entretenimiento
Las fotos que nunca habíamos visto de Chespirito y Graciela Fernández
La hija de Chespirito compartió estas fotos de la relación de sus padres
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Wildfire burns area size of Paris in southern France
Entretenimiento
Incendio en el sur de Francia deja una víctima y arrasa 16 mil hectáreas en 24 horas
La tragedia en Corbières se convierte en el segundo incendio más grande en Francia en medio siglo, pese al despliegue masivo de bomberos y aeronaves
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
paulina-rubio-colate-.jpg
Entretenimiento
Detienen al hijo de Paulina Rubio en aeropuerto de España por viajar solo
De acuerdo con reportes, Andrea Nicolás de 14 años habría sido retenido por las autoridades españolas a su llegada a Madrid, tras haber viajado solo
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Opening Ceremony - 21st Marrakech International Film Festival
Entretenimiento
Jacob Elordi vuelve a la soltería y ya es uno de los solteros más codiciados de Hollywood
El actor de Euphoria, Saltburn y Priscilla, está oficialmente soltero tras poner fin a su relación intermitente de casi cuatro años con la influencer Olivia Jade Giannulli
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
pelicula-año-en-oxford-netflix.jpeg
Entretenimiento
Mi año en Oxford, ¿por qué el final de la película no es el mismo que en el libro?
Protagonizada por Sofía Carson y Corey Mylchreest, ha conquistado a los usuarios de Netflix
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez