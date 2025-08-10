Este era el último deseo de la mamá de Brad Pitt

La madre del actor Brad Pitt murió sin poder ver antes a sus nietos. La triste noticia del fallecimiento de Jane Etta Pitt a los 84 años representa una gran pérdida para el actor.

Los nietos de Jane no pudieron ver a su abuela, debido al distanciamiento que existe entre ambas familias por la batalla legal que existe entre los actores por su divorcio.

Más allá del luto por el fallecimiento de la madre de Brad, se reabrió una herida que lleva años sin cerrar. Según fuentes cercanas, Jane estaba “devastada” por no haber podido ver a sus nietos durante los últimos ocho años.

La última vez que la abuela convivió con los niños públicamente fue en 2014, cuando Jane y William acompañaron a Brad y a tres de sus nietos a la premiere de “Unbroken”, cinta dirigida por Angelina Jolie. En ese entonces, Jane describió a la actriz como “una mujer increíble y una madre excepcional”.

Sin embargo, desde el incidente ocurrido en un avión privado en 2016, que desencadenó el divorcio entre Jolie y Pitt, la relación con sus hijos se rompió, y a la par, el vínculo entre los abuelos y sus nietos.