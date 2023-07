Este es el peligroso accidente que vivió Shakira en el rodaje de “Copa Vacía”

Después de su impresionante éxito en 2023 con “Music Sessions 53” junto a Bizarrap, Shakira nos sorprendió una vez más el 29 de junio al lanzar el video oficial de su nueva canción “Copa Vacía” junto a su compatriota Manuel Turizo.

Aunque Shakira tuvo un gran éxito con su canción “Copa Vacía” junto a Manuel Turizo, no todo fue fácil para la colombiana. Durante la filmación del video oficial, sufrió un peligroso accidente que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias. A pesar de este contratiempo, Shakira demostró su profesionalismo y perseverancia al continuar adelante con el proyecto.

Shakira en el rodaje del video “Copa Vacía” tenía una cola de sirena. Instagram @shakira

El peligroso accidente que sufrió Shakira en “copa vacía”

La cantante colombiana en la entrevista contó más detalles del accidente que tuvo mientras se realizaba el rodaje del video “Copa Vacía” al lado de Manuel Turizo. Dijo que la pecera se rompió y el equipo de producción tuvo que sacarla rápidamente del lugar debido a que se estaba inundando el set. Tuvieron que auxiliarla, ya que ella tenía la cola de sirena y no podía escapar. “Fue un rodaje muy largo, se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo”, narró.

Asimismo, señaló que anteriormente, Turizo, ya le había advertido del riesgo que conllevaba el estar metida a esa pecera. “Manuel me lo había advertido, que se iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas y resulta que tenía razón. Lo que él vaticinó se cumplió", finalizó.

Sin duda fue algo muy riesgoso para la cantante, que, pese al accidente, lo bueno es que solo quedó en una anécdota y no pasó a mayores.

Actualmente, el video de “Copa Vacía” de Shakira con Manuel Turizo está arrasando, en YouTube ya cuenta con más de 44 millones de reproducciones. Pese a que en la plataforma de Google tiene buen rendimiento, en Spotify no logró estar en el Top Global 50, tal como lo hizo la sesión de Bizarrap que en estos momentos se encuentra en el top 30 y “TQG” con Karol G en el 38.