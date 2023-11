Esto dijo Aracely Arámbula sobre la posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas

Aracely Arámbula fue cuestionada sobre la posibilidad de que Luis Miguel y Paloma Cuevas se casen, no evadió la pregunta y esto dijo:

“No me corresponde decirlo, me parece una pareja fenomenal, ellos se parecen mucho. Hasta linda pareja me parece que hacen”, comentó la actriz, quien es madre de dos de los hijos del cantante: Miguel y Daniel.

Entre “La Chule”, como se le conoce de cariño a la actriz de historias como “La madrastra”, y Luis Miguel, hay un tema legal por la manutención de los menores de edad.

Sobre eso también habló, y aclaró algunos puntos, por ejemplo, que la situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea.

En septiembre de este 2023, “El Sol” depositó una fuerte cantidad de dinero, pero no se lo notificaron a Arámbula, “ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, puntualizó.

Los rumores de una posible boda entre Luismi y Paloma, surgen porque se ven enamorados, estables, y se cree que ella influye de manera positiva en el actuar del cantante.

Sobre todo en temas que tienen que ver con su vida personal, como la relación con su hija Michelle Salas, que apenas se acomodó por la boda de la modelo e influencer con Danilo Díazgranados.

Asimismo, el empresario y amigo del intérprete de “Por debajo de la mesa”, Carlos Bremer, comentó a un periódico nacional que sería muy bueno que se casaran, ya que él ve a Luis Miguel más completo con ella a su lado y confirmó que está muy enamorado.

Historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas

La historia de la relación de esta pareja carece de muchos detalles, ya que cuando se confirmó, parece que ya llevaban tiempo saliendo.

Se conocen desde que eran niños, ya que el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, era amigo del padre de Paloma, Victoriano Valencia.

Tienen años de amistad que se confirmaron cuando Paloma y su entonces esposo Enrique Ponce, fueron padrinos de Miguel Gallego, el primer hijo del cantante con la actriz Aracely Arámbula.

Se desconoce si entre Luismi y Paloma hubo “algo” en esos tiempos, se deduce que no, aunque no se descarta que se gustaran.

Lo que es un hecho es que ahora están juntos, que no fue una relación exprés, sino que se tomaron el tiempo de conocerse, de enamorarse y ahora de estar juntos.