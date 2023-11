Esto dijo José Alberto “El Güero” Castro acerca de las supuestas fotos de Verónica Castro y Yolanda Andrade

José Alberto Castro, conocido como “El Güero” comentó al respecto de unas supuestas fotos que posee Mitzy, el diseñador de modas, de su hermana Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Estas supuestas imágenes son comprometedoras y confirmarían la relación entre ambas, que tanto ha comentado Yolanda.

La información ha circulado como un rumor, y se dice que las fotos corresponden a un viaje hecho por Europa, que el diseñador guarda como un recuerdo.

Una versión de Andrade indica que es otra persona, no Mitzy, quien tienen esas fotografías, al respecto, “El Güero” Castro dijo que no piensa nada al respecto, pues es un tema del cual no le gusta hablar.

José Alberto Castro opina sobre el tema de Verónica Castro y Yolanda Andrade

Consideró que es muy amarillista y tonto, además no cree que Mitzy pueda decir algo al respecto, ya que es una persona querida en su familia, ya que muchas veces trabajaron juntos.

La declaración la dio en el marco del estreno de la telenovela “El maleficio”, la cual produce y que marca el regreso de Fernando Colunga a TelevisaUnivisión.

Sobre las supuestas fotos, la versión de Yolanda Andrade dice que no es Mitzy el que las guarda, y de hecho cuando él las encontró a ella y Verónica en un aeropuerto en Ámsterdam hace ya varios años, como que no le dio gusto verla.

Toda la información que se ha dado a conocer sobre la relación amorosa entre la reina de las telenovelas y la conductora ha salido de parte de Yolanda, no de Verónica, ella alguna vez negó todo.

Verónica Castro, se mantiene al momento alejada de los foros de televisión, de los programas y de cualquier actividad actoral.

Lo más reciente donde estuvo fue una cinta llamada “Cuando sea joven”, junto a Natasha Dupeyrón, la cual fue bien recibida por el público.

Con el paso del huracán Otis, también su nombre salió a relucir, pues tiene una mansión en Acapulco, que fue afectada por el fenómeno natural.