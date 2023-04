Esto es lo que tienes que saber del Festival de Cannes 2023

Para 2023, los organizadores de Cannes anunciaron su cartel, el cual tendrá una fuerte presencia de cineastas con amplia trayectoria y grandes estrellas invitadas.

Scorsese, Wes Anderson, Catherine Breillat y Wim Wenders son algunos de los ya viejos conocidos de este evento que estarán firmando los proyectos dentro y fuera de la competencia. Otro nombre de renombre que se mencionó, es el nuevo director del festival, el director Ruben Östlund, artista sueco que ganó en 2017 por “The Square” y en 2022 por “Triángulo de tristeza”.

Johnny Depp es otro de los grandes nombres mencionados en la lista, pues de la mano de la drectora Maïwenn, inaugurarán el Festival de Cannes con la película “Jeanne du Barry”, el 16 de mayo en el Grand Théâtre Lumière y se estrenará en los cines franceses ese mismo día; en donde el actor interpretará al rey Luis XV y la propia Maïwenn interpretará a su amante favorita, Jeanne du Barry, conocida como Madame la Comtesse du Barry.

Dentro de la selección oficial se encontrará la nueva película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, la cual se estrenará en el Festival de Cannes el 20 de mayo. La obra está basada en el best-seller de David Grann, “The American Note, Killers of the Flower Moon”, y cuenta la historia de la tribu nativa americana de los Osage.

Otra de las películas que figuran en la selección es “Asteroid City”, la más reciente obra de Wes Anderson, que tiene todos los elementos característicos del cineasta: (una paleta de colores específica, el uso deliberado de la simetría y un elenco multiestelar encabezado por Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson y Tilda Swinton).

En este desfile de estrellas se contemplan también nombres importantes como el de Natalie Portman, Julianne Moore, The Weeknd, Alicia Vikander, Jude Law, Ken Loach, entre otros.

La selección se anunció por parte de Thierry Frémaux, director del festival, en los Campos Elíseos junto Iris Knobloch, presidenta de Cannes. Aquí la lista completa:

Selección oficial del Festival de Cannes 2023

Un Certain Regard

Los Delincuentes de Rodrigo Moreno

Cómo tener sexo de Molly Manning Walker

Goodbye Julia de Mohamed Kordofani

Crowra (la flor de butiri) de João Salaviza & Renée Nader Messora

Simple como Sylvain de Monia Chokri

Kadib Abyad (La Mère de tous les mensonges / La madre de todas las mentiras) de Asmae El Moudir.

Los Colonos de Felipe Gálvez

Augure (Omen) de Baloji Tshiani

La rotura del hielo de Anthony Chen

Rosalie de Stéphanie di Giusto

The New Boy de Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate de Zoljargal Purevdash

Hopeless de Kim Chang-hoon

Terrestrial Verses by Ali Asgari & Alireza Khatami

Nada que perder de Delphine Deloget

Les Meutes de Kamal Lazraq

Le Regne Animal de Thomas Cailley

Proyecciones especiales

Retratos fantasmas (Portraits Fantömes / Pictures of Ghosts) de Kleber Mendonca Filho

Anselm (Das Rauschen der Zeit) / (Le Bruit du Temps, Anselm Kiefer) de Wim Wenders

Ciudad Ocupada de Steve McQueen

Man in Black de Wang Bing

Estrenos en Cannes

Le Temps D’Aimer de Katell Quillévéré

Cerrar los Ojos de Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost

Kubi de Takeshi Kitano

Sesiones de medianoche

Acid de Just Philippot

Fuera de concurso

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

The Idol de Sam Levinson

Cobweb de Kim Jee-woon

Indiana Jones y el Dial del Destino de James Mangold

En Concurso

Club Zero de Jessica Hausner

Zona de Interés de Jonathan Glazer

Hojas Caídas de Aki Kaurismaki

Les Filles D’Olfa (Cuatro Hijas) de Kaouther Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomía de una Caída de Justine Triet

Monster de Kore-eda Hirokazu

Il Sol Dell’avvenire de Nanni Moretti

La Chimera de Alice Rohrwacher

L’été Dernier de Catherine Breillat

La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

Rapito de Marco Bellocchio

May December de Todd Haynes

Firebrand de Karim Aïnouz

El Roble Viejo by Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Días Perfectos de Wim Wenders

Jeanne du Barry de Maïwenn

Youth de Wang Bing