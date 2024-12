En medio de la polémica con Selena Gómez, el actor Eugenio Derbez reveló a Yordi Rosado que su vida era muy “caótica”, por lo que tomó la decisión de “parar”, con la intención de pasar más tiempo con su familia.

“Mi vida es muy caótica, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya necesito parar, no tengo vida”, declaró el famoso que aseguró que planea dedicar tiempo a trabajar su lado creativo y a escribir, actividad que hace años dejó de hacer por cumplir sus compromisos.

“Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo. Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y sí ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso”, subrayó el famoso.

En este sentido, Eugenio Derbez reflexionó sobre cómo fue su 2024 y dijo que lamentó perderse fechas importantes con su hija Aitana por trabajo.

“Este 2024 fui menos feliz que en otros años. El trabajo me encanta, soy un workaholic... el día de hoy, lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana...”.

Estas declaraciones llegan poco después de que Eugenio se viera en el ojo del huracán por comentar sobre el español de Selena Gómez en su participación en la película Emilia Pérez, loé que provocó una ola de comentarios, llevando al comediante a ofrecer disculpas públicas.