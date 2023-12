Eugenio Derbez rompe el silencio ante señalamientos de acoso hacia su suegro

Durante un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el comediante mexicano, Eugenio Derbez, no evitó responder a las acusaciones contra su suegro, Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo.

Desestimó las alegaciones de la actriz Elaine Haro, declarando que se trata de falsas acusaciones y sugiriendo que, de ser ciertas, ya habría demandas legales. “Eso no. Si fuera cierto, ya habría demandas. Mandaron a una persona a trabajar y a eso le llamaron acoso”, declaró Derbez.

La controversia surgió cuando la actriz, conocida por su más reciente participación en la bioserie que retrata la vida de Gloria Trevi “Ellas soy yo”, denunció en redes sociales ser víctima de acoso por alguien cercano en su equipo de trabajo.

“No puedo hablar más del tema porque ya se está llevando con abogados y no puedo decir nada hasta que se resuelva, obviamente cuando se arregle podré decir en redes sociales qué fue lo que me sucedió. Pero, prácticamente, lo que dije es que fue alguien cercano a mi equipo de trabajo, porque hay gente que te ve bien y te quieren tirar hacia abajo, hacen cosas raras, pero lo bueno es que estoy con mi familia, ellos siempre me han apoyado, me han dicho a donde ir, a no quedarme callada, a salir a decir las cosas y por eso no estoy sola”, expresa la actriz en entrevista con TVyNovelas.

Elaine Haro compartió un video detallando su difícil experiencia, mencionando vigilancia excesiva, intimidación y acoso por parte de un miembro cercano a su equipo. Ante estas alegaciones, Jaime Sánchez Rosaldo negó rotundamente los cargos y anunció su intención de demandar a la actriz.

La esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, también se unió en defensa de su padre, respaldándolo públicamente junto con sus hermanas. Consideran las acusaciones como infundadas y motivadas por la búsqueda de atención. Mientras tanto, la situación se desarrolla en el ámbito legal, y la familia Rosaldo-Derbez espera resolver este asunto ante los tribunales.