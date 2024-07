EXCLUSIVA Andy Zurita y Dani Hernández nos cuentan todo sobre su compromiso

Hace unos días, con el Caribe Mexicano como escenario, la pareja conformada por Andy Zurita y Dani Hernández, sorprendió a todos con su compromiso. Nosotros ya sabíamos de los planes del influencer, fuimos sus cómplices, pero esperamos pacientes a que materializara su propuesta para hacer esta entrevista, en la que Andrés se muestra pleno, feliz y súper enamorado.

Alan Hundorf

ANDY ZURITA SOBRE SU HISTORIA DE AMOR...

¿Cuéntanos cómo se conocieron?

Entramos a secundaria e iniciamos con la amistad dentro del mismo grupo de amigos. Después de tres años de conocernos las cosas se empezaron a dar solas entre nosotros. Fue como un buen amor adolescente, donde todos los amigos saben que se gustan pero nadie decía nada. Podríamos decir que el primer paso lo dimos los dos.

¿Qué fue lo que te atrajo de ella?

Es que ella es una persona sumamente alegre, de esas personas que se llevan con todos por su forma de ser, así que encajó perfecto con mi círculo social, mis amigos y con la gente en general. Ella era pura alegría y diversión.

¿Cómo fue su primera cita?

Saliendo de secundaria. La invité a comer y nos fuimos en mi coche ella y yo. Apenas estaba aprendiendo a manejar entonces fue toda una experiencia. Fuimos a un restaurante de carnes por la escuela y hasta recuerdo lo que comimos; carnes y empanadas con chimichurri, una comida que aún me gusta comer con ella. Estábamos felices los dos sin pensar que llegaría este momento.

¿En qué momento te diste cuenta de que estabas enamorado?

Desde el principio. Cuando coincidimos en un viaje antes de empezar a formalizar la relación. Ahí confirmé que quería estar con ella para siempre. En esa salida a Valle de Bravo me dí cuenta que el silencio con ella no era incómodo.

Alan Hundorf

¿Cómo le pediste que fuera tu novia?

Un día hablé con una amiga de ella para que me prestara su casa y poder decorar un espacio con flores. Ahí le pedí que fuera mi novia y le regalé un perro de peluche. Era un 16 de Mayo, llegamos a su casa y ella notó que había pétalos en el suelo.

¿Cuál ha sido el momento más romántico que han vivido hasta ahora?

Considero que cada momento con ella es romántico y por ende hemos tenido muchos. Recuerdo la primera vez que viajamos juntos, en 2019, cuando yo estaba de intercambio en Madrid y ella en Barcelona. Hicimos nuestro primer viaje juntos a Grecia y ha sido de los más románticos que he vivido.

¿Qué desafíos han enfrentado como pareja y cómo los han superado?

Sin duda la pubertad, ya que la pasamos juntos, pero al final el mayor aprendizaje es tener una buena comunicación entre pareja y mucha empatía. Es importante entender la posición y lo que siente el otro, porque siempre es clave tener comunicación y admiración con tu pareja.

¿Qué te hace sentir más orgulloso de Dani?

Muchas cosas, porque para mí es una persona que tiene la habilidad de contagiar amor y felicidad. Admiro enormemente que es una persona alegre y que busca sacar lo mejor de todos los momentos, aunque no sean tan buenos, y que aprecia los pequeños detalles de la vida. Siempre estaré orgulloso de que Dani es una persona que busca cumplir sus sueños y tiene esa ambición y esas ganas de salir adelante.

Alan Hundorf

¿Cuál es su actividad favorita en pareja?

Nos encanta comer, sobre todo si es sushi. Otro gran plan es tener un día de películas. A veces somos fiesteros, pero también nos gustan las noches con amigos y en familia, también conocer nuevos lugares del mundo. Acabamos de certificarnos como buzos, así que en este momento estamos juntos en Isla Mujeres conversando con el equipo CARAS.

¿Cómo se visualizan en cinco años?

El futuro es incierto, sin embargo en cinco años nos encantaría haber formado ya una familia y estar siempre muy unidos a nuestras amistades y familias. Con muchos proyectos profesionales y trabajando día a día en ellos.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás con tu pareja?

A pesar de que hemos estado juntos desde hace más de nueve años, creo que Dani llegó a darle a mi vida mucha madurez. Me convertí en una persona más responsable, más consciente y también más tolerante. De eso se tratan las relaciones, que se puedan construir unas mejores versiones de cada uno de la mano del otro.

Alan Hundorf

¿Por cuánto tiempo planeaste la entrega del anillo?

En los últimos cuatro meses, aunque desde hace tiempo tenía claro que el 2024 era el año en que iba a suceder, ya que Dani terminaba su maestría, que siempre fue un objetivo importante para ella.

“¿TE QUIERES CASAR CONMIGO?”

¿Cuéntanos cómo lo viviste la propuesta?

Fue un proceso increíble. Es un poco abrumador conocer todas las variables que existen y organizar un evento con muchas personas, pero hacerlo de forma oculta o secreta. Fueron muchos nervios, pero fue algo espectacular que jamás olvidaré.

Alan Hundorf

¿Quiénes fueron tus cómplices?

Básicamente todos lo fueron. Mi familia fue parte de esto y me ayudaron en el camino. La familia de Dani también guardó el secreto y estuvo siempre al pendiente. Finalmente, mis amigos y amigas me apoyaron mucho y dieron todo para lograr esta experiencia.

Hermanos de Andy Zurita Alan Hundorf

¿Cómo fue la reacción de Dani?

Fue increíble. Ella pensaba que era una broma, porque cuando me vio se espantó, me dijo que “qué estás haciendo” y que si era una broma. Creo que pensó que era una prank porque no se la creía. Después todo fue mucha emoción y mucho llorar de felicidad entre ambos. Fue muy especial.

¿Cómo fue la elección del anillo?

Lo elegí porque siempre supe el estilo o el tipo de corte que le gustaba a Dani, al igual que ciertos detalles del material de la montura. Me encargué de preguntarle hace mucho tiempo para que no fuera obvio para que en el día y en el momento se sorprendiera.