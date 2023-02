EXCLUSIVA Erika Buenfil responde a los rumores de romance que la rodean

¿Cómo vives tus más de 45 años de carrera?

Me lo dices y me emociono al pensar en todo lo que ha pasado en este tiempo. Ha sido un viaje de subidas y bajadas, triunfos y fracasos, con alegrías y lágrimas, pero por sobre todas las cosas, creo que he tenido más de lo lindo y muchas satisfacciones. Son muchos años de mi vida entregándome en tiempo, alma, corazón y energía a mi trabajo; gracias a Dios, me ha permitido seguir y vivir de lo que más amo. Lo más importante es no parar, saber permanecer y estar. Ahora sigo adelante, con proyectos y nuevos planes en mente que es lo importante.

¿Cuáles son los momentos que atesoras en tu carrera?

Yo no soy de vivir del pasado ni de andar recordando. Soy más de atesorar a las personas y los momentos lindos y divertidos que me han marcado. Los éxitos ahí están y la gente los conoce, claro que me gusta recordar, pero que yo hable de mí para sentirme especial, jamás.

Hoy día y desde hace varios años eres un referente de redes sociales, ¿cómo llevas esta parte de tu carrera?

Lo de las redes sociales surgió como algo para compartir con mi hijo. Al principio, no voy a negarlo, me daba mucha pena, pero era algo que quería hacer con él. Con el tiempo me empecé a divertir y lo hice de manera natural, pues entendí que lo peor que podía pasar es que me criticaran, lo cual siempre puede pasar. Hoy lo hago de manera natural, me gusta y me divierto.

¿Alguna vez sentiste miedo al mostrarte tal y como eres a través de las redes?

¡Nunca! Recuerdo la primera vez que subí una foto en traje de baño, se volvió viral, como si la gente nunca antes hubiera visto algo similar, pero luego entendí que había sido un éxito por mostrarme tal cual soy. Claro que me gusta arreglarme y verme bien, pero también he aprendido a mostrarme con cara lavada y recién levantada. Hoy no me da miedo, no me importa y le muestro a la gente lo que soy.

¿Consideras que hoy día conectas más con la gente al mostrarte más natural?

Definitivamente, creo que la gente agradece más el ver a una mujer natural. Sigo siendo la actriz y la figura pública, pero al final, soy una mujer real y muy normal, pues detrás de mí hay una cocina, una casa, voy al super, tengo un hijo, soy madre soltera, no me he dado por vencida y sigo adelante.

¿Cómo te llevas con la crítica?

No le hago caso (risas). Con lo único que sí me meto es cuando hablan de mi hijo o de mi familia, pero si hablan de mi carrera, me da igual. Hasta el hate es bueno, dice Nicolás (risas). La realidad es esta, hoy son más de 45 años de carrera en los que han hablado de mí. Ya no me importa lo que digan (risas).

¿Qué opinas del reciente rumor que surgió sobre tu supuesta relación amorosa?

¿El de mi novio que no es mi novio? (risas). No fue tan terrible porque está guapísimo, pero me preocupa más por él que por mí. No sé de dónde lo inventaron, afortunadamente somos artistas y estamos acostumbrados a este tipo de noticias.

¿Cómo reaccionas ante este tipo de noticias?

Me da risa, no sé ni qué contestar. Además, han inventado todo tipo de historias desde cómo nos conocimos y cuándo nos enamoramos, pero nada de eso es cierto.

¿Cómo es tu relación con Emmanuel Palomares?

Siempre que nos vemos nos abrazamos y nos queremos tanto, nos conocimos en un programa de tele y desde entonces hemos formado una amistad muy linda, pero no hay nada más que eso.

¿Qué le dirías a quienes inventan esos rumores?

Que digan lo que quieran, yo estoy libre y feliz, si tuviera una relación, o levantaran falsos que realmente me afectan, si hablaría.