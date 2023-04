Fernanda Castro nos habla de primer EP: “Mejor que Nunca”

Platicamos con Fernanda Castro, la joven cantautora hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto “El Güero”, Castro, quien inició su carrera musical con el lanzamiento del tema “Cuando Salga el Sol”, que cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones y el cual compuso para la novela “La Desalmada”, seguido de los lanzamientos de sus sencillos “Me da Igual”, “TB”, el único tema que tiene en inglés y “Amanecer”.

Ahora, Fernanda Castro estrena su primer EP: “Mejor que Nunca”, que incluye el tema “Más Fácil”, donde sale junto a sus hermanas. Juntas actuan en un video que muestra el sufrimiento por el que alguien pasa cuando la persona a la que ama decide irse con alguien más. El video fue filmado en la Ciudad de México bajo la dirección de Rokie García. En el salen sus hermanas Sofía y Regina, además de su cuñado Pablo Bernot.

En entrevista con CARAS, Fernanda nos cuenta los detalles del lanzamiento de su nuevo álbum.

Platícanos del estreno de tu álbum “Mejor que Nunca”

Estoy muy emocionada que haya salido ya, lo empecé a escribir hace mucho pero por lo mismo de que seguía en la universidad no tuve tiempo de sacarlo. Lo escribí porque me rompieron el corazón hace un rato, lo usé como terapia para sanar lo que tenía dentro y le puse el nombre “Mejor que nunca”, porque ya tenía todo el proyecto y había pasado año y medio desde que lo escribí entonces no tenía nombre, ya no estaba con el corazón roto y con esa inspiración para sacar un nombre y vi las frases de una de mis canciones y en la de “Me da Igual”, la primera frase es “mira que estoy mejor que nunca” y me encantó. La verdad es que este proyecto lo hice con el corazón hecho trizas, pero ahora estoy sacando mi música, me gradué de la universidad y estoy mejor que nunca.

Cuéntanos sobre tu experiencia al estudiar en la prestigiosa academia de música Berklee College of Music

Estuvo increíble, han sido los mejores cuatro años de mi vida, extraño todos los días estar ahí, conocí a gente increíble que me llevo para toda la vida y que ya son parte de mi familia. Estoy super agradecida de haber estudiado ahí, todo lo que sé de música se lo debo a la universidad y me emociona mucho compartir esa parte de mi.

¿Cómo surgió tu pasión por la música?

Me acuerdo que desde chiquita no quería ser actriz, no era algo que me llamara la atención. Me interesaba estar detrás de la cámara y me gustaba mucho el trabajo que hacían mis papás. Creo que mi pasión surgió por mi abuela paterna, en su casa había un cuartito muy chiquito, el único al que le daba el sol, era muy calientito y ahí mi primo tenía instrumentos, discos platino, fotos, premios y me acuerdo que tenía un piano que me llamaba mucho la atención. Mi primera clase de piano la tomé a los 6 años y me daba curiosidad, de ahí le pedí a mis papás que me metieran a clases de guitarra, después me puse a cantar y en un verano un profesor de música me recomendó la universidad en la que estudié.

¿Qué te dicen tus papás de tu carrera musical?

Están super felices, desde el principio me apoyan, mi mamá me llevó a clases de piano, siempre han estado mis papás apoyándome en todo. Desde siempre me dijeron que nunca dejara de soñar, que soñara en grande y que me aferrara a mis sueños. Siempre han sido la fuerza para siempre encontrar mi casa, mi hogar, mi centro y de ahí poder decidir a dónde quiero ir en la vida. Somos una familia muy unida porque sabemos que somos lo único que tenemos.

Llevo 5 años viviendo sola, desde que me fui a la universidad,pero mis papás me apoyan y están super pendientes de mi, y de mi carrera, pero me apoyan mucho en todo.

¿A qué género musical te quieres dedicar?

Todavía no elijo el género al que me quiero dedicar. Creo que nunca voy a terminar de explorar por lo mismo de que estudié composición, no me gustaría encerrarme en un género, porque puedo tener la oportunidad de escribirle a otros artistas de diferentes géneros. Pero mi género es más pop-rock, crecí escuchando rock clásico, pero por otro lado también amo los boleros.

Platícanos del video de tu canción “Más Facil”, ¿cómo nació la idea de salir junto a tus hermanas?

Estuvo muy divertido. El video de esa canción es como me pasó a mí. Quería dar a entender que me habían roto el corazón y le dije a mi hermana Sofía que saliera porque ella es actriz. También me sorprendió mi cuñado Pablo porque el no es actor y le salió super bien.

¿Cuáles son tus metas ahora?

Mis metas han estado cambiando muchísimo este año, una de mis metas fue terminar la universidad. Ahora mis metas son más personales, justo este año es poder enfrentarme a muchos de mis sentimientos y escribirlos en canciones. Mi meta más grande es poner todo lo que algún día he sentido o vivido y escribirlo y quiero estudiar muy bien el lenguaje español y descubrir palabras que no usamos pero que tienen significados que podrían utilizarse.

¿Con qué famoso te gustaría colaborar algún día?

Admiro muchísimo a los músicos en general. Entiendo el sueño y la imagen que hay detrás. Me encanta colaborar, pero me encantaría cantar con Harry Styles, es mi sueño más grande.

¿Qué es lo que buscas transmitir con tus canciones?

Poco a poco me he dado cuenta que las canciones se pueden interpretar de muchas maneras porque cada persona es un universo completamente distinto. En mi caso son canciones que me ayudaron a sanar mi corazón roto. A futuro me encantaría hablar de muchos temas, porque se puede ayudar desde la música. Me llama la atención como en Estados Unidos hay canciones que hablan de cuidar al planeta.

Actualmente Fernanda reside en Los Ángeles, California, donde se encuentra escribiendo para continuar lanzando nuevos temas y seguir construyendo su propio camino en la industria de la música.