Fiona Palomo nos habla de su familia y el recuerdo de su papá

Admitámoslo, a todos nos da curiosidad saber cómo es la vida de las celebridades cuando no están en personaje, así que cuando la actriz de Outer Banks y Control Z nos dio luz verde para conocerla más a fondo, sacamos a relucir nuestro lado más “indiscreto”.

Fue muy agradable que, a través de unas cuantas preguntas, comprobamos esa elocuencia y magnetismo heredado (es hija del entrañable actor de telenovelas Eduardo Palomo y la cantante Carina Ricco), que la actriz ha sabido potencializar desde el inicio de su carrera, y con el que ha cautivado a millones de espectadores de todo el mundo. Ella es Fiona Palomo y ésta es su vida.

Háblanos de tu infancia y de tus momentos más significativos

Crecí en una casa en la que siempre había gente. Regularmente estaban los amigos de mis papás, los mis y los de mi hermano, además estaba mi familia de Argentina o la de México, pero todo el tiempo teníamos casa llena. Tal vez así lo describiría: como una casa llena. Y es muy bonito porque creces con la sensación de estar acompañado por la gente que te quiere. Hasta el día de hoy son las personas que más quiero y que más cercanas tengo a mi vida, así que se me estruja el corazoncito porque ahora veo a los amigos de mis papás con más canas, porque cuando éramos chiquititos los veíamos entrar y les llegábamos a la rodilla.

¿Crecer en un entorno artístico te ayuda a definir tu carrera como actriz?

Obviamente, te inspira a estar rodeado de todo eso, entonces supongo que se ve más alcanzable al conocer a personas que han podido forjarse un camino como artistas. Es como ver a quienes ya hicieron ese sueño realidad, entonces, en ese sentido, se ve más cercano, como si lo pudieras tocar. Considero que lo que me ayudó a delinear mi camino han sido los valores que aprendí en casa, porque creo que eso es super importante en esta industria y te ayuda a saber qué líneas no cruzar.

Cuando eras niña, ¿soñabas con dedicarte a la actuación?

Desde chiquita veía cine en blanco y negro y me gustaba mucho. Como a los siete años empecé a obsesionarme con las cámaras… Me encantaba tomar las de mis papás y escribir como guioncitos en la casa que después realizábamos, porque era increíble el poder inventar alguna historia y después ponerla en pantalla. Cuando fui creciendo entendí lo que hacían mis papás y que te podías dedicar a eso, como que lo registré, así que corrí y le dije a mi mamá: “Voy a ser actriz”. El otro día encontramos un video de mí, como a los dos años, y estaba con un abrigo gigante de mi mamá y una bufanda de plumas, como repitiendo una línea en el espejo. Y luego me concentraba, miraba al piso y volvía a voltear al espejo para volverlo a repetir. No estaba ni diciendo palabras, pero fue muy chistoso ver ese impulso infantil cuando técnicamente no has aprendido mucho sobre el arte de la actuación.

¿Qué impacto tuvo tu papá en tu vida personal y profesional?

La misma que han tenido los dos: mi mamá y mi papá; los valores que te enseñan en casa, por ejemplo. Son unos seres humanos maravillosos que le dedicaron mucho de su vida a la gente en temas como los derechos humanos. Siempre estaban preocupados por ayudar y sé que también tengo ese amor, porque es muy bonito cuando creces con papás que han podido causar impacto, desde una fundación hasta el arte o cualquier cosa que haya aportado algo bueno. Como artistas también los admiro profundamente, son las personas que más quiero, lo que más admiro, porque es muy bonito tener a alguien que admiras en casa y saber que sólo es cuestión de entrar al otro cuarto y decir: “Oye, te tengo una pregunta”.

¿Qué lecciones o consejos te dieron?

Diría que he aprendido mucho de papá a través de mi mamá. Cuando platica historias o cuando veo una entrevista de él, o incluso de lo que me dice la gente, lo cual es muy bonito. Puedo ir al súper y alguien me dice: “Tienes los ojos de tu papá”, y nos ponemos a platicar y resulta que se lo toparon en algún lugar donde estaban trabajando. Ha sido algo muy bonito ir escuchando historias de él y sabiendo un poquito más acerca de cómo pensaba, cómo abordaba la vida o cómo trataba a la gente. Y de mi mamá diría que lo que más me ha llevado es integridad, porque como mujer en esta industria se te empuja a hacer algo que no quieres hacer o que van en contra de los que crees como ser humano, y algo en lo que me ha ayudado muchísimo es a cuidar eso. Creo que si hubiera dicho: “Ah, bueno, voy a hacer esto porque me va a llevar a tal lugar”, tendría una carrera muy distinta, porque al final del día tienes que llegar con el corazón intacto adonde vayas, si no, creo que se van quemando esos puentes. Mi mamá me habló sobre eso cuando era más chica.

Tu familia canta, ¿tienes curiosidad por la cantada?

Sí, me gusta hacerlo. De hecho, ellos son los músicos en casa y en la familia hay muchos más. Ahorita el único otro actor sería mi tío Axel, hermano de mi mamá. Y bueno, ella también es actriz, pero la familia es mucho más música. Ahorita estoy trabajando un poquito en mi música porque llevo años componiendo, pero sólo sobre papel o en el teléfono, pero ahora es uno de los proyectos en los que estoy trabajando: en terminar de escribir esas canciones y sacar mi música pronto.

¿Cómo ha sido ese salto a Hollywood?

Curiosamente no he sentido un contraste o algo que realmente señalaría como: “Ah, este fue un cambio monumental”, o al menos que lo sienta así. Creo que me emociona tanto hacer mi trabajo, que podría estar en cualquier parte del mundo, podría ser para 15 personas o para 10,000 y me sentiría igual, porque amo lo que hago y el punto es que le llegue a la gente. Siento que más bien se va abriendo más mi mundo y mi carrera como artista, como en esta última serie que hice en particular: Outer Banks, que estuvo muy linda porque me tocó un director mexicano, Gonzalo Amat, en alguno de los episodios, y los dos hablábamos de cuánto extrañamos México y poder alburear a gente en el set.

¿Y cómo fue unirse al elenco de Outer Banks?

Ay, muy bonito, porque me acuerdo de ver la serie como a principios de la pandemia y me parecía muy limpia, muy linda y pensaba que qué bonito sería hacer un trabajo así en el futuro, de ese tipo y en Estados Unidos. Es una serie que le está yendo bien, entonces fue muy lindo porque como tres años después, de repente me mandan un casting para esta serie y digo: “No manches, ni me acuerdo de cuando salió esto”. Pues, bueno, va, mandé el casting y de ahí tuve callback con mi compañero, con Drew y con la producción. Me quedé. La verdad es que son superlindos y me dieron la bienvenida como si los conociera de toda la vida. Ha sido muy bonito en particular trabajar con Drew Starkey, con mi compañero que hace de mi pareja.

