Funeral de Lisa Marie Presley: El último adiós a la hija del rey del rock

Este domingo en Graceland, la residencia familiar, Lisa Marie Presley fue enterrada junto a su padre e hijo.

Familiares, amigos y fanáticos se dieron cita para despedir a Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, quien murió a los 54 años de edad a causa de un paro cardíaco. Los restos de Lisa descansan junto a los de su padre, sus abuelos y su hijo Benjamín, quien se suicidó con tan solo 27 años de edad, lo que representó una dolorosa pérdida que Lisa nunca pudo superar.

Su madre Priscilla y sus hijas Rylie (33), y las mellizas Harper y Finley (14), encabezaron el funeral que acogió a miles de personas que mostraron sus condolencias a la familia. Además, el medio hermano de Lisa, su ex esposo Michael Lockwood, así como la última novia de su hijo, Diana Jay, estuvieron presentes.

Una gran cantidad de personas rindieron tributo póstumo a la vocalista, formando altares con velas, flores y carteles con sentidos mensajes, muestra del amor y respeto que le tienen a la familia Presley.

Priscilla Presley, visiblemente afectada por la muerte de su única hija, dio unas sentidas palabras.

“Ella sabía que el final estaba cerca. La culpa del superviviente dirían algunos. Pero murió porque tenía el corazón roto. Ahora está en casa, donde siempre perteneció. Pero mi corazón echa de menos su amor. Ella sabía cuánto la quería. Tengo miedo de no volver a tocarla. Pero su alma siempre está conmigo”. “Nuestro corazón está roto, Lisa, te queremos”.

Además, Priscilla leyó unas palabras escritas por las hijas de Lisa. “No sé cómo reflejar a mi madre con palabras. Era un icono, una superheroína, para mucha gente. Pero mamá era mi icono, mi superheroína”.

Asimismo, la duquesa de York, Sarah Ferguson, quien fue gran amiga de Lisa Marie Presley, protagonizó un emotivo discurso en memoria de la artista con quien mantuvo una relación cercana.

“Mi suegra solía decir que la tumba es el precio que pagamos por el amor, miro a Priscilla como miraba a Lisa Marie que había perdido a su hijo, pero hoy quiero hablar de acción. Debemos mirar hacia adelante, yo estaré ahí, sosteniendo vuestra mano. He tenido mi vida y he disfrutado cada segundo. Pero la otra vida me llama. Ahora vivo en las estrellas y el cielo. Para mis queridos hijos, pasar un tiempo maravilloso, porque yo seguiré viviendo a través de vosotros”, dijo citando al escritor George Frost.

Ben Smith- Petersen, el novio de Riley Keough, la hija mayor de Lisa, leyó un mensaje en su nombre en el que confirmó que la pareja acaba de tener una hija.

“Gracias por enseñarme que el amor es lo único que importa en esta vida. Espero que pueda amar a mi hija como tú me amaste a mí. Como amaste a mi hermano y hermanas. Gracias por darme la fuerza, el corazón, la empatía, el coraje, el sentido del humor, los modales. Soy un producto de tu corazón. Mis hermanas lo son. Mi hermano lo es. Somos tú. Tú eres nosotros. Mi amor eterno. Espero que finalmente sepas lo amada que eras aquí. Gracias por intentarlo tanto como nosotros. Y si no te lo dijimos a diario, gracias”.

Jerry Schilling, manager de artistas y buen amigo de Elvis, se pronunció y recordó el momento en que conoció a Lisa Marie Presley.

“Volvimos aquí, a la casa, y recuerdo que yo nunca había tenido nunca un bebé en brazos. Estábamos en la cocina y Elvis me dio a Lisa. Y estaba claro que no iba a dejar que se me cayera, ¿sabes?, y ese fue el principio de mi viaje con Memphis”, recordó usando el nombre cariñoso con el que Elvis llamaba a su única hija.

En todo momento se hizo presente la música, primero con la actuación de un coro gospel y posteriormente algunos de sus amigos subieron al escenario para rendirle homenaje con canciones, como el músico Billy Corgan, Alanis Morissete o Axl Rose -vocalista de los Guns N’ Roses e íntimo amigo de Lisa, que interpretó la balada November Rain.

El servicio religioso se llevó a cabo en la mansión de Graceland, donde también permanece el avión privado de Elvis Presley, al que le puso el nombre de su hija. Desde cuando Lisa falleció, las puertas de Graceland se llenaron de flores y mensajes que han aumentado en estos días. La tumba de la artista está repleta de flores.

Te puede interesar: POR QUÉ LISA MARIE PRESLEY SE DIVORCIÓ DE MICHAEL JACKSON

¿QUIÉN ES LA MAMÁ BIOLÓGICA DEL HIJO DE CRISTIANO RONALDO?

Shakira comparte lo que piensa de las críticas