Galilea Montijo se conmovió al hablar sobre uno de los momentos más oscuros de su vida

Galilea Montijo reveló que hace unos años vivió uno de los momentos más oscuros de su vida en el cual, incluso llegó a considerar la idea de terminar con su vida.

Hace unas semanas, en un episodio de ‘Netas Divinas’, la conductora, quien es conocida por su carisma y sentido del humor, contó que pasó por una época muy difícil en la que vivió mucha tristeza y frustración.

“Venía de una racha tan dolorosa, me pasaron como tantas cosas con mucho dolor, con mucha tristeza, que llegó un punto en el que dije ‘ya me bajo de este tren llamado vida, me quiero ir a la fregada, no sé dónde, pero me bajo en la siguiente esquina’”, confesó Galilea Montijo.

Añadió que ya no sabía qué hacer, pues sentía que caía en equivocación tras equivocación, lo que la llevó a sentirse fuera de lugar: “Llegué a decir ‘¿qué hago en este mundo? Me la vivo c*gándola”.

La presentadora de 51 años explicó que es muy fácil decirle a la gente que “le eche ganas”, sin embargo, hay momentos donde el sufrimiento no parece terminar.

“Llegó un punto de verdad que yo me sentía muy mal en todos los aspectos, en todos. Sentía de esos puntos en los que estás metido en el hoyo, que no ves nunca el final del dolor, ni ves la luz, ni encuentras una solución a todos tus problemas, que es muy fácil cuando alguien te dice ‘Ay, échale ganas’, pero no”.

Galilea Montijo reflexiona sobre “aprender a soltar”

Galilea Montijo reflexionó sobre su situación y entendió que hay cosas que no están bajo nuestro control, y otras que simplemente no podemos cambiar y es mejor dejarlas ir.

“Entonces aprendí a soltar, a dejarme llevar, a no enc*bronarme, a que no todo el mundo puede pensar como tú, si te está llevando la fregada aprender de ese proceso, que es fácil decirlo ya cuando pasó ¿y qué creen? la vida sí se hace más liviana, dejarte llevar, vívelo”.

También señaló la importancia de permitirse sentir y vivir nuestras emociones, pero superarlas una vez que las hemos asimilado: “Sí, vive ese dolor, llórale y lo que sigue”.

Galilea Montijo disfrutó de unas vacaciones en Europa

La conductora complió el sueño de llevar a su hijo Mateo a conocer la Torre Eiffel en París, Francia, pero siguió con su recorrido por Europa, lo que la llevó hasta Londres en compañía de su hijo, su novio Isaac Moreno, y los hermanos mayores de Mateo (por parte de su papá), Claudio y Alexis, así como Paola Carus mamá de los adolescentes.

Galilea Montijo disfrutó de un divertido y helado tour empezando por Francia, pasó el Año Nuevo en España y terminó en Londres, compartiendo las fotografías de su aventura con sus seguidores en redes sociales.