Galilea Montijo se pronuncia sobre la indiscreta difusión del estado de salud de Yolanda Andrade

Galilea Montijo salió en defensa de Yolanda Andrade, quien se pronunció luego de que el productor Enrique Gou revelara su supuesto diagnóstico médico, tras pasar meses recibiendo atención médica en Estados Unidos.

Desde hace tiempo, el estado de salud de la presentadora de 53 años ha sido motivo de preocupación, ya que ha sido hospitalizada en varias ocasiones y ha tenido que ausentarse de su trabajo frente a las cámaras.

Por ello, Enrique Gou aseguró a la prensa que Yolanda Andrade supuestamente le había revelado la enfermedad que padece, luego de que se sometiera a varios estudios sin saber con certeza cuál es su padecimiento.

“Me mandó mensaje, se escuchaba muy mal. Me dijo que se iba a ir a la Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple y que iba a eso”, dijo el productor.

“Es lo que me dijo, tengo un audio, no se los voy a mostrar porque es muy privado, pero es lo que me dijo, que le habían detectado esclerosis múltiple. Me dijo que no puede hablar mucho, que iba hacia adelante e iba a tratarse. Le deseo lo mejor”, añadió.

Yolanda Andrade se lanza contra Enrique Gou

Yolanda Andrade se pronunció tras los comentarios de Enrique Gou y reprobó sus dichos, sin confirmar ni desmentir el presunto diagnóstico.

A través de una nota de voz al periodista Carlos Alberto, la conductora se lanzó contra el productor y aseguró que ella nunca lo llamó ni lo contactó.

“Anoche yo te estaba escuchando, Carlitos, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir, de pronto te oigo y dije: ‘¿cómo? si este señor me habló’ y aparte que falta de caballerosidad. No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, ¿verdad? no se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende”.

Galilea Montijo sale en defensa de Yolanda Andrade

Los audios de Yolanda Andrade fueron retomados por el programa ‘Hoy’, donde Galilea Montijo dio su contundente opinión sobre las acciones de Enrique Gou.

“Que gacho que estén dando noticias ajenas sin su consentimiento. Hasta que ella quiera decir ‘qué, cómo, dónde’, ¿no?”, dijo la conductora.

“Pues sí, no le corresponde a nadie más”, dijo Tania Rincón. “Exacto”, le respondió Galilea Montijo.

Recientemente, Yolanda Andrade tuvo que enfrentar otro momento complicado cuando una publicación aseguró que había muerto, razón por la que su hermana, Marilé Andrade, tuvo que salir a desmentir dichas especulaciones y pidió no hacer caso de las “fake news”.

El aneurisma cerebral de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. Además, le fue detectado un virus en la sangre que empeoró su condición.

La conductora continúa con su difícil batalla para recuperar su salud, pues sus problemas neurológicos le afectan su capacidad motriz y del habla desde noviembre de 2024.

“Yolanda, como saben ustedes, ha pasado un año muy difícil. Está mejor en cuestión de que está yendo a muchos tratamientos, está haciendo todo lo que puede para ponerse mejor, es una enfermedad muy extraña que todavía no sabemos bien, bien qué es”, dijo Montserrat Oliver a ‘Hoy’ el pasado 30 de enero.

De acuerdo con la Clínica Mayo, un aneurisma cerebral, también llamado aneurisma intracraneal, es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. En ocasiones, un aneurisma tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo.

Los expertos creen que los aneurismas cerebrales se forman y crecen porque la sangre que fluye por el vaso sanguíneo ejerce presión sobre una zona débil de la pared del vaso, lo que puede provocar un aumento del tamaño del aneurisma.

Si el aneurisma se rompe o presenta un derrame, puede provocar sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico.

La mayoría de los aneurismas que permanecen intactos no causan síntomas, sobre todo si son pequeños.

Sin embargo, la ruptura de un aneurisma es una afección muy grave, que generalmente causa un dolor de cabeza intenso. Y si un aneurisma intacto presiona los nervios o el tejido del cerebro, puede causar dolor y otros síntomas como rigidez del cuello, náusea y vómito, visión borrosa o visión doble, sensibilidad a la luz, convulsiones, caída del párpado, pérdida del conocimiento y desorientación.