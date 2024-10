Galilea Montijo tuvo que abandonar el programa ‘Hoy’ en vivo, ¿qué le pasó?

Galilea Montijo causó alarma durante el programa Hoy de este jueves, y es que la actriz y presentadora de televisión mexicana tuvo que abandonar el set ante el desconcierto de sus compañeros y los ahí presentes.

La conductora participó en la primera sección de espectáculos del programa para compartir algunos detalles sobre la exclusiva fiesta que ofreció Emilio Azcárraga Jean para celebrar los logros alcanzados por TelevisaUnivision este 2024 y anunciar los proyectos que se realizarán en 2025.

Sin embargo, ante el asombro de todos Montijo tomó la palabra para decir que se retiraba del programa.

“Antes de que perdamos más el tiempo, me despido de ‘Hoy’ porque me voy al doctor, nada más ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor porque también es muy feo estarles hablando así y luego el de la cámara ya me quiere comer”, comentó.

¿Por qué Galilea Montijo abandonó el set del programa Hoy del 24 de octubre?

Tal parece que la actriz tuvo complicaciones en su estado de salud. De acuerdo con información que compartió, Galilea se quedó afónica tras corear todas las canciones que Bruno Mars interpretó en el concierto privado que ofreció en el Upfront de TelevisaUnivison.

“Oigan, ayer vino Bruno Mars a Televisa. Tuvimos que cantar con Bruno Mars, él me pidió que cantara. Pasó eso y muchas cosas, pero hoy no se los puedo contar. De hecho, me tengo que ir porque saben que es horrible para el público que uno esté así. Voy a ir a que me inyecten porque ayer ya me inyectaron, pero no funcionó”, contó.

Aunque tanto los conductores como la audiencia se quedaron con una sensación agridulce por la inesperada salida de Galilea, le enviaron sus mejores deseos para una pronta recuperación.