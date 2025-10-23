Suscríbete
Entretenimiento

Guillermo del Toro pide a los mexicanos apoyar el estreno de Yo Soy Frankelda

El reconocido cineasta emitió una petición al público mexicano

October 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
yo-soy-frankelda-guillermo-del-torojpeg

Guillermo del Toro pidió encarecidamente a la audiencia que acuda a las salas de cine para presenciar el estreno de la producción Yo Soy Frankelda, una producción cien por ciento mexicana.

A través de redes sociales, el director tapatío escribió una publicación en X con su característico humor para impulsar el estreno de la animación que llega a cines este jueves 23 de octubre.

“Ándenles, pues, no sean HDSPM, vayan a verla”, dijo sobre la película creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, fundadores del estudio Cine Fantasma. Esta es la primera cinta hecha en nuestro país completamente en stop motion.

Los directores promoverán funciones gratuitas especiales en recintos culturales, con el objetivo de acercar la película a la mayor audiencia posible.

Con esta cinta, México consolida su presencia en el cine de animación, además de reafirmar su potencial creativo en el cine internacional.

La cinta te hará vivir una experiencia única que celebra la imaginación, la artesanía y el talento mexicano. Este es el primer largometraje mexicano hecho completamente con la técnica de stop motion, una labor artesanal que tomó más de una década de esfuerzo y creatividad.

La historia sigue a Frankelda, una escritora fantasma del siglo XIX inspirada en la figura de Mary Shelley, quien viaja a un mundo llamado Topus Terrentus, habitado por criaturas fantásticas del folclore mexicano. Acompañada por Herneval, el príncipe de los sustos, deberá enfrentar sus miedos y usar su talento para salvar ese universo.

Guillermo del Toro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
Entretenimiento
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía y su campaña de marketing para LUX
Entretenimiento
La brillante campaña de Rosalía que promueve la compra del álbum físico
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-montserrat-oliver.jpeg
Entretenimiento
Yolanda Andrade regresa a la televisión; así fue su reaparición
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.01.15 PM.jpeg
Entretenimiento
Así fue la boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Joe Jonas habla de su divorcio con Sophie Turner
Entretenimiento
Joe Jonas habla por primera vez de su divorcio con Sophie Turner
El integrante de los Jonas Brothers habló por primera vez sobre su separación con la actriz de Game of Thrones
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
stella-banderas-.jpeg
Entretenimiento
Los detalles del vestido de novia de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas
El vestido que eligió Stella rinde homenaje a sus raíces: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”, dijo
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-ivet.playa.jpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que se suman a las presentaciones de los Latin Grammy
Los Latin GRAMMYs® se transmitirán el jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arenade Las Vegas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
apple-chris-martin-gyneth-paltrow.jpeg
Entretenimiento
Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow lanza su primera canción
Apple sorprendió con su voz en su debut en el escenario
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lanzan video inédito de Juan Gabriel
Entretenimiento
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX
Netflix anunció que este 8 de noviembre exhibirán de forma gratuita el concierto del Divo de Juárez a las 20:00 horas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez