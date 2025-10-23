Guillermo del Toro pide a los mexicanos apoyar el estreno de Yo Soy Frankelda

Guillermo del Toro pidió encarecidamente a la audiencia que acuda a las salas de cine para presenciar el estreno de la producción Yo Soy Frankelda, una producción cien por ciento mexicana.

A través de redes sociales, el director tapatío escribió una publicación en X con su característico humor para impulsar el estreno de la animación que llega a cines este jueves 23 de octubre.

“Ándenles, pues, no sean HDSPM, vayan a verla”, dijo sobre la película creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, fundadores del estudio Cine Fantasma. Esta es la primera cinta hecha en nuestro país completamente en stop motion.

Los directores promoverán funciones gratuitas especiales en recintos culturales, con el objetivo de acercar la película a la mayor audiencia posible.

Con esta cinta, México consolida su presencia en el cine de animación, además de reafirmar su potencial creativo en el cine internacional.

La cinta te hará vivir una experiencia única que celebra la imaginación, la artesanía y el talento mexicano. Este es el primer largometraje mexicano hecho completamente con la técnica de stop motion, una labor artesanal que tomó más de una década de esfuerzo y creatividad.

La historia sigue a Frankelda, una escritora fantasma del siglo XIX inspirada en la figura de Mary Shelley, quien viaja a un mundo llamado Topus Terrentus, habitado por criaturas fantásticas del folclore mexicano. Acompañada por Herneval, el príncipe de los sustos, deberá enfrentar sus miedos y usar su talento para salvar ese universo.