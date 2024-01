Habló el abogado de Aracely Arámbula y reveló si Luis Miguel podría o no convivir con sus hijos

El abogado Guillermo Pous, representante legal de Aracely Arámbula, recientemente dio una actualización sobre la situación legal entre la actriz y el cantante Luis Miguel, esto en relación con la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel.

En su declaración, Pous abordó varios aspectos clave de este caso que ha captado la atención de los medios y el público por largo tiempo.

¿Cómo va el caso legal entre Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Guillermo Pous destacó que el principal objetivo de Aracely Arámbula es asegurar el bienestar de sus hijos. La actriz busca la constitución de fideicomisos para la educación de Miguel y Daniel y continúa negociando los términos de la manutención hasta que alcancen la mayoría de edad.

Pous enfatizó que todas las acciones legales emprendidas por Arámbula están orientadas a favorecer a los menores.

En cuanto a los pagos realizados por Luis Miguel, el abogado explicó que, aunque se ha depositado una cantidad significativa, Aracely no ha recibido estos fondos debido a la necesidad de cumplir con ciertas formalidades legales.

Estas formalidades son necesarias para que ella pueda disponer de los recursos y aplicarlos en beneficio de sus hijos.

La convivencia de Luis Miguel con sus hijos

Respecto a la relación de Luis Miguel con sus hijos, Guillermo Pous aclaró que Aracely Arámbula nunca se ha opuesto a que el cantante conviva con Miguel y Daniel.

Según Pous, no ha existido ningún rechazo hacia la convivencia de Luis Miguel con sus hijos, aunque no especificó las razones por las cuales dicha convivencia no se ha dado.

Otros casos legales de Guillermo Pous

Además de representar a Aracely Arámbula, Guillermo Pous también mencionó su participación en la sucesión de Juan Gabriel. Reveló que Iván Aguilera, hijo del fallecido cantante, aún le debe por sus servicios como albacea.

Pous señaló que durante su gestión logró regularizar el catálogo musical de Juan Gabriel, firmar acuerdos con disqueras y editores musicales, y manejar adecuadamente las propiedades del artista antes de dejar todo en manos de Iván.

El caso entre Aracely Arámbula y Luis Miguel continúa; la declaración de Guillermo Pous enfatiza los esfuerzos realizados por Arámbula para asegurar un futuro estable para Miguel y Daniel.

Aunque la convivencia de Luis Miguel con sus hijos sigue siendo un tema abierto, la postura de Arámbula, según su abogado, no es de oposición a dicha convivencia.