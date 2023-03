Hailey Bieber agradece a Selena Gómez por defenderla

Más allá de la sororidad entre mujeres que siempre debe existir, esto ha pasado a ser un caso de acoso y violencia en redes sociales que se ha salido de control por parte de los fanáticos de la cantante hacia la esposa del también cantante, Justin Bieber, ex novio de Gómez, que se suscitó debido a las comparaciones, y en cierto sentido competencia, entre los seguidores de ambas celebridades.

La supuesta enemistad entre las dos artistas ha estado en el foco mediático desde que la modelo se casó con Justin Bieber en el 2018, sólo seis meses después de la ruptura con la cantante y actriz de manera definitiva, y aunque ellas han demostrado que llevan la fiesta en paz y que existe respeto entre ambas, sus seguidores no lo creen tanto y se han formado incluso dos bandos, polarizando las opiniones y creando cada vez más odio entre ambos.

Ante toda esta polémica, Selena es quien ha salido a defender a Hailey públicamente, pidiendo a sus seguidores que paren las amenazas de muerte que está recibiendo la modelo: “Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, así como negatividad y odio”, es lo que escribió la cantante en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 400 millones de seguidores, conviertiéndola en la mujer con más seguidores de esta red social.

Lo que desde los inicios de este pleito mediático entre fans que parecían simplemente insistentes comentarios en las redes sociales, especialmente en TikTok, que se ha llenado de vídeos y de teorías que giran en torno a que la esposa de Bieber copia cada uno de los movimientos de Selena, ya empieza a impactar de forma real en sus vidas.

“Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o bullying”, explicó la cantante en sus redes sociales y añadió para finalizar: “siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare”.

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que Selena Gómez ha pedido respeto para Hailey. En septiembre del año pasado por ejemplo, la cantante realizó un live en el que enfatizó sobre la importancia de la amabilidad, a raíz de una entrevista para el podcast “Call Her Daddy”, en donde Hailey habló del acoso mediático que ha vivido desde que se casó con su esposo, Justin Bieber.

En ese momento la cantante comentó: “Creo que hay cosas que no necesito saber, pero que me parecen viles, y no es justo, a nadie, jamás, se le debe hablar de la forma en la que he visto”.

Lo cierto es que Selena demuestra una vez más su gran corazón, y el apoyo que ha recibido en redes por el comunicado y la defensa hacia Hailey ha sido genuino y lleno de comentarios positivos, que esperamos generen un cambio en los hates que se dedican a acosar a la parte afectada, y paren de una vez por todas.

Por su parte, Hailey agradeció a Selena por pedirle a sus fans que dejaran de enviarle amenazas de muerte. “Las últimas semanas han sido muy difíciles para todos los involucrados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino. Ella y yo hemos estado hablando las últimas semanas cómo superar esta narrativa en curso entre ella y yo”, dijo. “Todos debemos ser más reflexivos sobre lo que publicamos y lo que decimos, incluyéndome a mí. Al final, creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad, y siempre existe la oportunidad de conocerse con más empatía y compasión”, comentó.