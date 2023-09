¿Hollywood regresa? Guionistas están cerca de terminar la huelga

Tras casi cinco meses de silencio creativo, parece que el sonido de las máquinas de escribir y los teclados volverá a resonar en Hollywood. El sindicato Writers Guild of America (WGA) y la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) han alcanzado un esperado acuerdo. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del cine y la televisión?

El acuerdo es producto de al menos cinco días de intensas negociaciones, lo que refleja la complejidad del futuro que la industria. Aunque el proceso de ratificación todavía está en marcha, pronto se votará el cierre formal de esta huelga. Sin embargo, la acción se mantiene oficialmente en pie hasta que el sindicato otorgue la aprobación final.

Huelga en Hollywood, a cinco meses

El proceso de ratificación comenzará en los consejos este y oeste de la WGA, y posteriormente, será sometido a la decisión de los 11 mil 000 miembros del sindicato. Si bien aún no se conocen todos los detalles del acuerdo, la WGA ha agradecido a sus miembros por su solidaridad, aseverando que “la influencia generada por la huelga” ha sido crucial para retomar las negociaciones.

Aunque las demandas específicas no se han detallado completamente, se sabe que entre las principales preocupaciones de la WGA estaban el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el pago justo de residuals y la recuperación de las “salas de guionistas”.

Los residuals se refieren a porcentajes adicionales al sueldo, basados en la recaudación e ingresos de las producciones, un tema particularmente relevante con el auge de las plataformas de streaming. La transparencia en estos números es fundamental para garantizar una compensación justa a los guionistas, y a la vez, podría ofrecer a los espectadores una visión más clara sobre el éxito o fracaso de series y películas.

¿Un futuro incierto?

Pero, a pesar de este avance, el panorama en Hollywood sigue siendo incierto. Los efectos colaterales de la huelga no se pueden ignorar: se estima que las pérdidas ascienden a 5 mil millones de dólares, lo que puede influir en el tipo y cantidad de producciones que veremos en el futuro cercano.

La paralización de rodajes durante estos meses de huelga posiblemente repercutirá en un menor número de estrenos hasta la primavera del próximo año. Y a esta incertidumbre, se suma otra: los actores y actrices también están en huelga.