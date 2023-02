Humberto Zurita revela qué piensa de Luis Miguel, ex de Stephanie Salas

Cuestionaron al actor Humberto Zurita acerca de Luis Miguel, el ex de Stephanie Salas, y así reaccionó.

Humberto Zurita y Stephanie Salas se han convertido en la pareja del momento después de que ambos dieran a conocer su relación de forma oficial. En un reciente encuentro con la prensa, Humberto Zurita fue cuestionado sobre si tiene algún problema con Luis Miguel, quien fue pareja de Stephanie Salas hace más de 30 años y tuvo una hija, la famosa influencer Michelle Salas. "¿Luis Miguel? ¿Hace cuántos años anduvo con Luis Miguel? Creo que ya ha tenido parejas muy importantes, tuvo al papá de Camila, ocho años, no sé cuánto, ¿por qué siguen con Luis Miguel? ¿Por qué es el que interesa?”, expresó el intérprete. Sobre si llevaría a Stephanie a un concierto de Luis Miguel dijo, "¿sí, por qué no?”, y admitió que es fan del cantante que próximamente anunciará su gira. “A Luis Miguel no lo conozco, personalmente lo vi dos veces en mi vida, pero me cae bien, súper. Además es el ídolo de México, una de las mejores voces”, reveló.

Por otro lado, Zurita destapó la razón por la cual se tardaron en confirmar su noviazgo. "La verdad nunca pensé, por lo que vengo de Christian, con una relación tan larga, que iba a generar preguntas de un lado. Stephanie viene de una familia tan, tan, tan, tan importante, sí lo pensamos, por eso nos quisimos manejar en ese perfil bajo". El histrión confesó que "cree que su esposa quería verlo junto a la artista, ya que eran buenas amigas". "El otro día lo pensaba, es muy curioso, pero yo sí creo que Christian tiene mucho que ver con Stephanie. Ella quería mucho a Stephanie. Ellas se conocían muy bien. Nos reencontramos Stephanie y yo, y creo que fue una plumita que soltó por ahí Christian y nos quería ver juntos", dijo en una reciente entrevista. Aunque al principio de su relación se negaban a dejarse ver en público, ahora disfrutan y gritan su amor a los cuatro vientos.

