Irina Baeva rompe el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto

La actriz Irina Baeva sorprendió al asegurar que su noviazgo con el actor Gabriel Soto terminó porque él la engañó. Fue durante la emisión del programa “Montse & Joe”, que Montserrat Oliver le dijo a Irina, “dicen que dejaste ahí a Gabriel tirado que nada más se enfermó y ahí lo aventaste”.

A lo que Irina Baeva respondió, “no, eso es totalmente falso, no es cierto, yo estoy siempre cuando hay que estar. Mi relación pasada, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”.

“Creo que el mundo del espectáculo, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema, entonces realmente no le veo sentido porque, de verdad, está toda la información”, añadió.

Además, confesó que vivió violencia dentro de la relación, no física, pero sí verbal y emocional. “Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales no me daba cuenta”, dijo.

Cuando Irina y Gabriel anunciaron su separación, tras casi tres años de relación, el 16 de julio de 2024, lo hicieron mediante un comunicado en Instagram en el que no detallaron los motivos de la separación.

La pareja se separó en medio de rumores de que entre Gabriel y su colega, la actriz Sara Corrales, había un romance, después, lo mismos señalamientos apuntaron a la argentina Cecilia Galliano.