J Balvin sorprende a su novia con un emotivo video en pleno show y ella se emociona hasta las lágrimas

Recientemente, J Balvin dio un concierto en París en el que estuvo presente su novia, Valentina Ferrer, madre de su hijo, Río, a quien sorprendió entonando su nueva canción la cual está inspirada en ella, su amor, y su vida junto a su primogénito.

El cantante colombiano aprovechó el momento para interpretar el nuevo sencillo que justamente lleva por nombre ‘Río’, hecho que emocionó a Valentina Ferrer hasta las lágrimas, quedando todo captado en video.

En medio del lanzamiento a nivel mundial, pues está disponible desde este 23 de enero de 2025, el intérprete de ‘Mi Gente’ decidió cantársela a la actriz argentina de forma sorpresiva, emocionando a todos los presentes, quienes fueron testigos de este romántico y emotivo gesto.

“Llegué al show de París y hoy voy a sorprender a Vale. Es algo muy real, muy honesto y vamos a ver la reacción de ella cuando le cante la canción por primera vez. (...) Acá vamos con la sorpresa para Vale”, dice J Balvin en su video publicado en redes sociales.

En el clip se puede ver al intérprete en el backstage preparándose para cantar su nuevo tema, después, en pleno concierto, enfocan a Valentina Ferrer, quien no puede dejar de llorar de la emoción, baja las escaleras de las gradas y llega hasta donde está J Balvin donde se abrazan y se besan.

“Te amo, tú sabes... ‘Rio’, un tema que nace del corazón y que ya pueden disfrutar con sus parejas y familias”, escribió el famoso en la descripción del video.

La modelo argentina respondió: “Te amo tanto! A seguir disfrutando y creciendo la familia”.

Las redes explotan por la nueva canción de J Balvin

A unas cuantas horas de haberse publicado el video, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar y ya hasta crearon un trend con el que comparten fotos y videos de sus parejas acompañados por esta canción.

El colombiano compartió un pedido muy especial con sus seguidores en sus historias en Instagram: “Muchas gracias por todo y me etiquetan los que están llorando”.

Y así lo hicieron, pues algunos seguidores de J Balvin han publicado videos donde se les ve llorando completamente conmovidos con este tema.

“Se siente en el cora este temón”; “No estoy llorando, solo se me metió un Rio al ojo”; “Llore de ver el vídeo y escuchar la canción. Pero ver este vídeo me hizo llorar más... Se merecen lo mejor los dos, que bonito un amor como el suyo”; “Morí de amor con esta canción, son todo lo que está bien en la vida!”; “Temitas que tocan el cora”; “Ay no! Las veces que la he escuchado y lloro y aquí llorando. Tendido con esta canción”, fueron algunos comentarios.

Qué dice ‘Rio’ la nueva canción de J Balvin

“Hoy le doy las gracias al cielo por las veces que me equivoqué y porque te encontré. Me devolviste la fe, me presentaste a cupido y ahora parcho con él. El brillo de los ojos se me nota y los que me conocen saben que me curé porque ahora ando en otra. He dejado el whisky por usted. ¿Pa’ qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa? Una mamacita buena gente, qué chimba de cuerpo y de cara”.

“Y aunque la baby es inocente y con otras se compara, Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara, a punta de tener el cora’ para un paramédico tú me lo cogiste y lo pusiste energético. Lo de nosotros va más allá de lo estético, de lo erótico y también de lo frenético”.

“Yo fui ese hoodie que te quitó todo el frío, tú fuiste la cura cuando estaba despechado y desorientado encontramos un Río y ahora ya no andamos por el rumbo equivocado”.