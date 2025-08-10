Suscríbete
Jennifer Lopez vivió incómodo momento en famosa boutique

Aseguran que le negaron la entrada a la cantante en una tienda de Chanel en Estambul

August 09, 2025 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-chanel.jpg

Getty

Jennifer Lopez estaba de paseo por Europa cuando al parecer le negaron la entrada a la reconocida boutique.

La famosa habría sufrido un momento incómodo a su paso por Turquía donde ofreció uno de los conciertos de su gira. Fuentes de Estambul aseguran que la artista estaba en Instinye Park, uno de los centros comerciales más lujosos de la capital turca, para ir de compras.

JLo iba vestida con un conjunto color rosa de shorts y camisa holgada y sus ya conocidas sandalías doradas. Todo iba bien hasta que Jennifer Lopez se acercó a la puerta de la boutique de Chanel y un guardia le negó la entrada alegando que la tienda estaba llena.

La situación pronto escaló a la gente de Chanel, ya que se dieron cuenta de que el guardia de seguridad no había reconocido a JLo, por lo que intentaron explicarle invitándola a pasar a la tienda pero dijo que no. Lopez respondió, “ok, no problem”.

Después de lo ocurrido, Jennifer Lopez acudió a otras boutiques donde se gastó “decenas de miles de dólares”. La también actriz se dirigió a Celine and Beymen para seguir de compras.

Jennifer López
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
