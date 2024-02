Joe Manganiello presume su nueva relación, ¿quién es la mujer que conquistó su corazón?

Joe Manganiello ha decidido dar un paso adelante en su vida amorosa y no tiene reparos en compartir su felicidad con el mundo. El actor sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nueva pareja, Caitlin O’Connor, a través de sus redes sociales el pasado domingo.

En una serie de imágenes compartidas en su perfil, que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores, Manganiello no dejó pasar la oportunidad de incluir una selfie junto a Caitlin.

De acuerdo con la revista ‘People’, la pareja se conoció durante una fiesta de la cadena HBO, donde según testigos, no dejaron de conversar durante todo el evento. O’Connor, quien ha estado buscando hacerse un nombre en Hollywood durante años, no solo se destaca como entrevistadora, sino que también ejerce como modelo y promociona diversos productos en redes sociales como influencer.

Joe Manganiello y Caitlin O’Connor Instagram

¿Quién es Caitlin O’Connor?

Caitlin O’Connor es una joven estadounidense de 33 años que ha logrado destacarse en múltiples áreas del mundo del entretenimiento. Nacida en Los Ángeles, California, O’Connor se ha convertido en una figura reconocida por su trabajo como modelo, actriz e influencer en las redes sociales.

Su belleza natural y su talento innato la catapultaron a la fama como modelo, conquistando las portadas de revistas de renombre como Maxim, FHM y Esquire. Su debut en la pantalla chica llegó con pequeñas participaciones en series de televisión como “Two and a Half Men”, “Tosh.0" y “Entourage”. Pero O’Connor no se quedó encasillada en papeles secundarios. Su pasión por la actuación la llevó a dar el salto al cine, participando en películas como “Southpaw” (2015) y “The Last Full Measure” (2019).

Más allá de su carrera como actriz y modelo, O’Connor ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales para conectar con miles de seguidores alrededor del mundo. En plataformas como Instagram y Twitter, comparte contenido sobre su estilo de vida, sus viajes, su trabajo y sus intereses personales, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos.

O’Connor es una amante del fitness y la salud, una ávida lectora y una entusiasta de los viajes. Además, su corazón altruista la ha llevado a participar en diferentes actividades para recaudar fondos para causas benéficas.