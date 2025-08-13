Suscríbete
Johnny Depp volvería como Jack Sparrow bajo esta condición

El actor está en pláticas con el productor de “Piratas del Caribe 6"

August 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Johnny Depp podría volver a ser el conocido Jack Sparrow en la saga de “Piratas del Caribe”, con esta condición que pone a Disney.

El reconocido actor se encuentra en conversaciones con Jerry Bruckheimer para participar en la sexta entrega. Jack sin duda es uno de los personajes más famosos y queridos de los que ha interpretado Johnny. El actor estadounidense se puso en la piel del capitán de la saga en cinco películas, las tres primeras dirigidas por Gore Verbinski. En la cuarta intervino Penélope Cruz y en la última, estrenada en el 2017, Javier Bardem se encargó de dar vida al villano de la función.

En abril de 2018, con la publicación de un artículo en The Sun, donde se acusaba al actor de maltratar a su exesposa Amber Heard, cambió la percepción del público y la industria sobre él, lo que obligó a Disney a despedir al actor de inmediato de la exitosa franquicia.

Posteriormente, el actor manifestó que no volvería a encarnar al personaje aunque Disney se lo pidiera de nuevo, aunque el traje de pirata lo llevaba siempre consigo en la maleta para visitar a niños en hospitales.

Sin embargo, al parecer las cosas han cambiado y ambas partes han resuelto sus problemas, según las palabras del productor de la saga de Piratas del Caribe, quien le ofreció a Depp la posibilidad de regresar como Sparrow.

“Lo importante para él es que esté bien escrito y sea de su agrado”, dijo sobre la sexta entrega de la saga. Depp habría pedido que el guion sea suficientemente atractivo para que el famoso vuelva a sumergirse en su querido personaje.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
