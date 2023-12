José Eduardo Derbez reveló que la boda de Aislinn Derbez fue la “peor” por esta razón

Durante una entrevista en el programa de Karla Díaz, la familia Derbez se reunió para contar algunas anécdotas de sus vidas y como era de esperarse José Eduardo Derbez no se quedó callado y por la confianza que tiene con su hermana Aislinn Derbez le hizo una sincera confesión.

Cabe recordar que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en 2016 en Tepoztlán, Morelos en una fiesta que duró tres días. Más tarde en 2020 anunciaron el fin de su matrimonio y a pesar de que ya no son pareja, mantienen una gran relación por su hija Kailani.

Todo comenzó cuando Aislinn fue cuestionada sobre si aún creía en el amor y en el matrimonio, a lo que ella respondió. “La verdad es que no mucho... no me fue mal, pero sí pienso como que qué caso tiene firmar el papelito... me pudo haber ido mejor. Creo en el amor, tengo el corazón abierto”.

Aislinn prohibió el alcohol en su boda con Mauricio Ochmann

Inmediatamente José Eduardo tomó la palabra para revelarle a la actriz que su boda ha sido una de las peores a las que ha asistido. El joven expuso sin filtros los motivos por los que no le gustó nada la celebración.

“Voy a ser el más sincero con mi hermana el día de hoy. Sí lo he dicho, la peor boda a la que he hido es a la de mi hermana. Como Aislinn y Mauricio no toman, dijeron que no se tomaba en su boda”, dijo José Eduardo Derbez durante la charla y Aislinn afirmó que sí se prohibió el alcohol para todos durante la boda.

Segundos después, el hijo de Victoria Ruffo contó que la intervención de un chamán en la ceremonia duró tres horas, lo que hizo que José Eduardo pasara un mal momento.

“Contrataron a un chamán que cuando haces un evento así como eso, el chamán hace una bendición rápida. No, se aventó tres horas con todos de pie abajo del sol, ni una carpa pusieron”.

José Eduardo agregó que toda la fiesta estuvieron tomando agua de jamaica y de limón en medio de una tremenda tormenta, por lo que para olvidar la mala experiencia, se fue a tomar unos tragos con su ex.

Eugenio Derbez tomó la palabra para apoyar los comentarios de Eduardo y dijo, “Eso sí, fue larga pero aburrida, pero lo que estuvo mal es que no había donde sentarse”.

Aislinn Derbez tampocó se quedó callada y a pesar de los comentarios que hizo su hermana, la famosa aseguró que ella sí disfrutó su boda y junto a su entonces pareja se la pasó muy bien.

“La verdad es que sí nos la pasamos bien. Él (José Eduardo) no se la pasó nada bien, yo sí me pasé bien, estuvo divertido”.