José Eduardo reacciona a la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez

José Eduardo Derbez no es ajeno al escándalo que protagonizó su papá Eugenio Derbez, luego de que éste criticó la actuación de Selena Gomez en la película ‘En busca de Emilia Pérez’. Las declaraciones del actor y comediante mexicano provocaron tal reacción que Derbez tuvo que disculparse.

Ante esta situación, el hijo de Victoria Ruffo explicó en entrevista, que siempre que sucede algo o alguna declaración de Eugenio Derbez siempre se desquitan con ellos; aunque afirmo que no entiende por qué pero así es como funciona.

Además, mencionó que él trata de no leer los comentarios en redes sociales porque finalmente si puede afectarlos y generar tristeza y depresión

“Siempre que pasa algo con mi papá la gente va y se desquita con nosotros, no entiendo por qué, pero así funciona. Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque sino o te afecta o terminas triste y deprimido (…) Yo no puedo hacer nada, si la gente viene y se desquita, pues… está bien, son golpes que se lleva uno por estar aquí”.

José Eduardo negó que le haya reclamado a su papá las declaraciones que hizo y que generaron que los internautas arremetieran en contra de él y sus hermanos pues aseguro que él está enfocado en su carrera, y que cada persona es libre de opinar, y decir lo que quiera.

“Yo estoy muy enfocado en mi carrera, muy contento, y cada quién es libre de opinar y decir lo que quiera”, comentó el actor mexicano.

Sobre la película ‘Emilia Pérez’, José Eduardo aseguró que no ha visto la película; sin embargo, aseguró que una vez que la vea prefiere no decir nada sobre la película, pues ya vio lo que le pasó a su papá.

¿Qué comentario hizo Eugenio Derbez de Selena Gomez?

En días pasados, Eugenio Derbez señaló que el manejo de dicho idioma por parte de la cantante estadounidense provocaba la falta de matices en la actuación de Selena Gomez.

Ante dichos señalamientos, la intérprete de Good for you defendió su actuación a través de un comentario en TikTok, en el cual expresó que hizo lo mejor posible con el tiempo que le fue otorgado y puso de manifiesto el esfuerzo y corazón que invirtió en su papel, así como también entiende el comentario de Derbez.

La controversia generó un amplio debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyaban al actor y quienes defendían a Selena. Posteriormente, Eugenio Derbez se disculpó, reconociendo que sus comentarios fueron inapropiados y abogando por la unidad entre los latinos.

