José Ron nos cuenta todo sobre la nueva temporada de “El Gallo de Oro”, que se estrena este 12 de enero

“Me gusta ser fiel a lo que siempre he querido y buscado como actor. A encontrarme con personajes e historias que me sigan retando y que me permitan jugar en este mundo mágico de la actuación, como sucedió con El Gallo de Oro… sin duda, soy muy apasionado por mi trabajo”, asegura con gran emoción José Ron, actor que hoy protagoniza El Gallo de Oro, serie del servicio de streaming ViX.



¿Cómo ha sido la respuesta del público ante El Gallo de Oro?

Estoy muy contenido y agradecido con la respuesta del público. Aunque nosotros ya hicimos lo que nos corresponde, y siempre he dicho que la audiencia tiene la última palabra, agradezco su cariño y que la respuesta sea positiva ante El Gallo de Oro, serie del servicio de streaming ViX. Además, es un gran proyecto de época, con el regreso de Lucero y de la mano de una historia de Juan Rulfo; sin duda, tiene todo para que la gente la disfrute y la pase muy bien.

Cuéntanos de tu personaje Dionisio

Es un personaje muy complejo, presenta una descomposición corporal y una forma de hablar muy particular. Es un hombre que sufre mucho, pero también presenta un cambio fascinante a lo largo de la historia y eso me encanta.

¿Cómo fue para ti darle vida a este personaje en un contexto histórico completamente distinto, dado que la serie es de época?

Para entender la época, tuvimos talleres, cada uno se echó un clavado a aquel tiempo, pero, sin duda alguna, lo más importante para mí, era construir la parte psicológica del personaje, que es algo que me encanta. Obviamente entender la época, los modismos y el lugar, pues esta historia se desarrolla en Jalisco. También se agradece la libertad del director para jugar y dar lo mejor para esta historia.

La nueva temporada de “El Gallo de Oro” con José Ron llega a la pantalla de ViX el 12 de enero. Foto Israel Hernández

El Gallo de Oro se aborda desde el realismo mágico, un referente del autor Juan Rulfo, ¿cómo fue para ti jugar con esta magia?

A los personajes nos une el que todos están rotos por dentro y conforme avanza la historia, vemos qué es eso que tanto los dañó. En mi caso y en conjunto con la Caponera, personaje que interpreta Lucero, hay una conexión muy linda y juntos van descubriendo su historia. También existe una parte mística y un realismo mágico muy lindo que cambia la suerte de los personajes y fue increíble jugar con la imaginación y crear desde ese lugar.

¿A nivel producción, qué es lo que más te gusta de El Gallo de Oro?

Puedo decir que, algo que me encanta de El Gallo de Oro, la nueva serie de ViX, es que visualmente se ve otro tipo de proyecto, mucho más cuidado en cuanto a la imagen, el diseño de producción, el arte, la dirección de cámaras y mucho más. Se percibe y aprecia diferente a lo que hemos visto en la televisión mexicana.

Finalmente, ¿cómo fue trabajar con Lucero?

Fue increíble. Me sorprendió mucho su amabilidad, energía, disposición, siempre abierta a proponer y crear juntos. Hicimos un gran equipo y una armonía muy linda que el público va a poder ver en pantalla. Le agradezco infinitamente como persona y como actriz. Sin duda, me quedo con el regalo de haber trabajado y compartido tanto con Lucero.

CRÉDITOS

Por Jorge Alférez

Fotos Israel Hernández

Styling Emiliano Lobato

Grooming Miguel Ángel González