Juan Soler confiesa lo que le hubiera gustado hacer con su novia Paulina Mercado

La relación del actor Juan Soler y la conductora Paulina Mercado va viento en popa, tanto que ambos abrieron sus corazones para hablar de cómo están viviendo su noviazgo.

El argentino Juan Soler habló en el programa televisivo de Miami, la Mesa Caliente sobre su pareja, Paulina Mercado, quien se conectó a la platica vía remota desde México. Ambos dejaron ver la complicidad que han construido desde que se conocieron y felices compartieron que les hubiera gustado poder formar una familia juntos.

Cabe recordar que ambos son divorciados y tienen hijos de sus respectivas ex parejas, aún así, Juan Soler y Paulina Mercado decidieron retomar sus vidas amorosas y vivir al máximo de su romance pese a su pasado.

En una sincera charla, el argentino habló sobre la segunda oportunidad que está viviendo junto a Mercado.

“Pau, como yo, también somos divorciados ambos, esta segunda vuelta uno sabe exactamente qué es lo que ya no quiere dentro de una relación. No sabes muchas veces hacia dónde vas, pero sabes en donde no quieres estar. Entonces creo que nos tocó vivir de esta forma, esta nueva oportunidad que tenemos y ya llegamos con las cosas claras, tratas de buscar en la honestidad una forma de relacionarte”, explicó Juan.

En este sentido, el intérprete confesó qué es lo que más le gusta de su pareja e inmediatamente provocó la sonrisa de Paulina, quien estaba atenta escuchándolo en la emisión a la que se enlazó.

Juan Soler y Paulina Mercado viven un intenso amor

“Me encanta su alegría, su apego a la vida que tiene. Es una mujer que ama profundamente la vida, eso me encanta. Me encanta su sonrisa, me encanta todas las mañanas porque siempre se levanta con un propósito nuevo en la vida, es una mujer que me enseñó ahora el arte de la meditación y no lo abandoné, me complementó mucho”.

Luego de las palabras de amor que expresó a Paulina, Juan se sinceró aún más y sorprendió al decir que “le habría encantado tener hijos con ella”. Y aunque la conductora respondió con una inmensa sonrisa, cabe mencionar que ambos tomaron la decisión de ya no ser padres en un futuro, sin embargo ambos conviven de manera sana con sus respectivos hijos.

Por su parte, la presentadora expresó su sentir por Juan y reveló que es una gran pareja. “Si es muy buena pareja.. está envejeciendo espectacular, pero les prometo que lo más lindo que tiene este hombre es el corazón. Es un hombre encantador, generoso, buen papá, es un hombre maravilloso y eso no se acaba jamás”.