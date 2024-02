Julio Iglesias prepara su bioserie en Netflix: esto es lo que se sabe

Julio Iglesias, uno de los cantantes de habla hispana más importantes de los últimos 50 años, reveló que próximamente estrenará una bioserie que retratará gran parte de su vida y trayectoria, tanto personal como profesional.

El anuncio fue concedido por el propio Julio, quien compartió a través de una publicación en Instagram la noticia de que ya se encuentra afinando todos los detalles de este proyecto.

Julio Iglesias tendrá su propia bioserie en Netflix: estos son los detalles que se tienen del proyecto

Julio Iglesias confirmó mediante un comunicado en conjunto con Netflix que están desarrollando la bioserie que próximamente llevará a la pantalla su historia de vida.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que eran la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, declaró Julio Iglesias sobre cómo llegó a la decisión de ser parte de esta serie.

Julio Iglesias contará su vida en una serie biográfica producida por Netflix Getty

Por su parte, la plataforma de streaming declaró que se encuentra en desarrollo y todo el proceso creativo se llevará a cabo junto a Julio Iglesias, quien supervisará de primera mano cada uno de los aspectos que se incluirán en los episodios. La premisa principal abordará su amplia trayectoria musical y el camino que recorrió hasta consolidarse como uno de los cantantes con mayor influencia en el mundo.

Sobre los personajes, no se sabe con exactitud qué tantas personas que han formado parte de la vida de Julio estarán presentes en la narrativa. Asimismo, aún no develan si ya eligieron al actor que se encargará de personificar a Iglesias a distintas edades.

Cuándo se estrena la serie biográfica de Julio Iglesias

De momento se desconoce la fecha de estreno de la bioserie de Julio Iglesias, sin embargo, se espera que llegue a la plataforma de streaming este mismo año.

Los capítulos que retratarán la vida y obra del intérprete español podrán visualizarse mediante el catálogo de Netflix, el cual es exclusivo para suscriptores.

Los detalles del lanzamiento y avances de la bioserie serán publicados por los perfiles oficiales de la plataforma y del propio Julio Iglesias, quien ha mostrado la emoción y entusiasmo que le causa este proyecto que reforzará el legado que ha construido a lo largo de más de 50 años.