Karla Sofía Gascón es distinguida con la Orden de las Artes y las Letras en Francia

Hace unos días, Karla Sofía Gascón hizo historia en el Festival de Cannes al ser la primera actriz trans en ganar la Palma de Oro a la Mejor Interpretación Femenina por su actuación en la cinta “Emilia Pérez”, del director Jacques Audiard. Hoy, la española volvió a ser reconocida en Francia.

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, condecoró a la actriz con el Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres francesas, que es el máximo reconocimiento en el país galo en el ámbito cultural.

Gascón se reunió con la funcionaria en París, en el despacho oficial del Ministerio de Cultura, donde conversaron sobre la película “Emilia Pérez” y de otros temas de actualidad.

“Que la ministra de Cultura de Francia sea mi fan número uno es algo que me causa una sensación que no puedo explicar con palabras. Este reconocimiento es mucho más importante, a nivel personal, que el que recibí en Cannes. Espero portarlo con el mismo honor con el que lo he recibido”, aseguró Karla Sofía Gascón en un comunicado compartido por GET Agency.

Karla Sofía Gascón y la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati. Cortesía

La artista española se mostró agradecida por la distinción y hasta bromeó sobre que le hubiera gustado que el reconocimiento viniera acompañado por un castillo.

“Sería maravilloso que fuera acompañado de unas tierras y un castillo, ya que mi apellido, tengo entendido, es de origen francés, pero por fortuna no nos encontramos en la Edad Media y tampoco me parecen muy cómodas las armaduras. Fuera de bromas, estoy infinitamente agradecida y emocionada por el cariño, y la admiración hacia mi trabajo por parte de esta institución y de recibir la máxima condecoración de la cultura francesa”.

La condecoración francesa la han recibido figuras como Meryl Streep, David Bowie, Mario Vargas Llosa, Cate Blanchett, Shakira, Pablo Trapero, Isabel Coixet y Pedro Almodóvar, entre otras personalidades.

La ceremonia oficial se realizará próximamente con un acto protocolario donde se le impondrá la medalla a Karla Sofía Gascón.