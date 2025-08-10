Kim Kardashian viaja a México para realizarse tratamiento

Kim Kardashian viajó a México para someterse a costoso tratamiento. La socialité siempre ha acaparado la atención por su apariencia física y la transformación que ha tenido como resultado de las operaciones estéticas que se ha hecho a lo largo de los años.

Recientemente, Kardashian reveló que viajó a México para realizarse un tratamiento especial, el cual ya lleva haciéndose desde hace un tiempo.

A través de una publicación en Instagram, Kim contó los pormenores del procedimiento y reveló que no puede hacer el tratamiento en EU por que la ley no lo permite. Se trata del procedimiento con células madre, el cual lleva por nombre Muse.

Según la famosa, el tratamiento con células madre muse la ha ayudado a aliviar los dolores de cuerpo que padece. “Hace dos años, me lesioné el hombro mientras levantaba pesas, lo que me dejó un dolor insoportable. Lo intenté todo para encontrar alivio, hasta que descubrí el potencial de la terapia con células madre y conocí al Dr. Adeel Khan en Eterna. Su equipo trató mi hombro con células Dezawa Muse y los resultados fueron inmediatos. Recuperé la amplitud de movimiento y mi hombro se siente completamente normal desde entonces”, dijo la famosa que recurrió a México para tratar su fuerte dolor de espalda.

“El tratamiento con células madre Muse fue una revolución, una vez más. Experimenté alivio inmediato y el dolor insoportable por fin desapareció. Si sufres de dolor de espalda, te recomiendo este tratamiento encarecidamente: ha transformado mi vida cuando pensaba que mi cuerpo se estaba desmoronando”, añadió.