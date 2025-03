¿Kourtney Kardashian se convirtió en abuela? La socialité aclara los rumores de paternidad de su hijo de 15 años

Kourtney Kardashian se pronunció sobre el rumor que comenzó a circular en redes sociales, el cual aseguraba que Mason, su hijo mayor, presuntamente tiene una hija.

Esta teoría comenzó por una captura de pantalla publicada por un internauta que incluía un supuesto mensaje de Mason, de 15 años de edad, donde según confesaba que tenía una hija, y aunque el post fue eliminado rápidamente, otros usuarios lo viralizaron.

Comenzaron a circular especulaciones de que el adolescente tiene una cuenta secreta de Instagram donde comparte fotos y actualizaciones sobre una bebé llamada Piper, quien, supuestamente, sería la nieta de Kourtney Kardashian y Scott Disick.

La hermana mayor de las Kardashian, quien decidió alejarse un poco del ojo público y optar por un perfil más bajo y enfocarse en su familia, decidió romper el silencio y aclarar los rumores de la supuesta paternidad de su hijo mayor.

Kourtney Kardashian desmiente la supuesta paternidad de su hijo Mason

A través de sus historias de Instagram, Kourtney Kardashian pidió un alto a las especulaciones sobre su hijo: “Rara vez hablo sobre rumores o teorías conspirativas sobre mí o mi familia, pero esto tiene que ver con mi hijo y no me parece correcto permitir que alguien crea, aunque sea por un segundo, que estas mentiras son remotamente ciertas. No lo son. Mason no tiene un hijo. Estas cuentas que se hacen pasar por él definitivamente no lo son... Son FALSAS”.

Familia de Kourtney Kardashian y Travis Barker Instagram @kourtneykardash

“Mi hijo realmente valora su privacidad y pido a todos los medios que sean respetuosos: es un niño con sentimientos y una hermosa vida por delante. Por favor, dejen de difundir historias falsas y de contar mentiras”, añadió la empresaria.

“Y a todas las demás personas que hacen videos sobre mis hijos (quienes, por cierto, son menores de edad), por favor dejen de hacerlo y déjenlos en paz”, finalizó su mensaje.

Mason vive alejado de la vida pública, aunque en mayo del 2024 estrenó su cuenta en Instagram, no suele mostrar su rostro y tampoco aparece en el reality show familiar ‘The Kardashians’, donde sus hermanos menores sí hacen algunas apariciones.

¿Cuántos hijos tiene Kourtney Kardashian?

Kourtney Kardashian tiene cuatro hijos, los tres mayores son fruto de su relación con Scott Disick: Mason, de 15 años, Penelope, de 12 años, y Reign, de 10.

Junto a su esposo, Travis Barker, baterista de la banda Blink-182, le dio la bienvenida a su cuarto hijo, Rocky Thirteen Barker, el 1 de noviembre de 2023.