La hija de Demi Moore luce el icónico bikini que usó la actriz en la película ‘Striptease’

Rumer Willis, la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, causó sensación al hacerse una sesión de fotos con el icónico bikini dorado que su famosa mamá usó en la película ‘Striptease’ hace casi 30 años.

La también actriz, quien tuvo una breve participación en dicha película -momento en el que tenía 7 años de edad- como Angela Grant, la hija del personaje de Demi Moore, Erin, hoy en día tiene 36 años, la misma edad que tenía la protagonista de ‘La Sustancia’ en 1996, cuando se estrenó la cinta.

La famosa hizo algunas poses usando el conjunto de dos piezas en color dorado, mismo que combinó con tacones de plataforma negros, lentes de sol, el cabello suelto y nada de maquillaje.

Su hija, Louetta Isley Thomas Willis, quien cumplirá dos años el próximo mes, también apareció en algunas fotografías luciendo un vestido rosa pastel con estampado de leopardo.

El bikini dorado será subastado por Studio Auctions el próximo 5 de abril, con un precio de salida estimado de 5 mil dólares, es decir, más de 100 mil pesos mexicanos.

Rumer Willis slips into mom Demi Moore’s iconic gold bikini from ‘Striptease’ — almost 3 decades later https://t.co/cBpaAZVAU9 pic.twitter.com/7qFU7lXysm — Page Six (@PageSix) March 6, 2025

Demi Moore se sincera sobre su actuación en ‘Striptease’

‘Striptease’ fue bastante polémica en su momento. Demi Moore interpretó a Erin, una madre soltera y ex secretaria del FBI que recurre al striptease como una forma de conseguir dinero para pagar la batalla por la custodia de su hija.

En septiembre pasado, la actriz de 62 años dio una entrevista a Variety, donde reflexionó sobre las reacciones negativas que tuvo esta cinta de 1996, sobre todo por la escena en topless.

“Uno de los conceptos erróneos más grandes que se tienen sobre mí es que amaba mi cuerpo. La realidad es que, en gran medida, eso se debió a que me presentaban a ciertos proyectos que me darían la oportunidad de superar las inseguridades sobre mi cuerpo”, dijo al citado medio.

Agregó que las cosas provocativas, “no en un sentido sexual, sino cosas que provoquen un pensamiento significativo”, siempre la han fascinado.

“Se hizo un juicio interesante sobre una mujer que trabajaba como bailarina, pero la idea era que se trataba de una mujer que intentaba cuidar a su hijo de la mejor manera que podía”, añadió la intérprete sobre la película.

Rumer Willis le dedica un emotivo mensaje a Demi Moore por su nominación al Oscar

A través de su cuenta de Instagram, Rumer Willis le dedicó un mensaje muy especial a su mamá, Demi Moore, con motivo de su nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor actriz principal, el cual, por cierto, perdió ante Mikey Madison, protagonista de la película ‘Anora’.

“Mi mamá. Mi heroína. Mi eterna ganadora. Demi Moore”, comenzó su mensaje.

“Observándote hoy, en tu poder, en tu brillantez, en la culminación de décadas de trabajo duro, resiliencia y talento innegable, nunca me he sentido más orgullosa. Has dedicado tu vida a tu arte, entregando cada gramo de ti a las historias que cuentas, a los personajes que das vida y a las barreras que sigues derribando. Y esta noche, el mundo puede presenciar lo que siempre he sabido: eres una fuerza”.

“Desde que tuve la edad suficiente para entender lo que haces, te he observado con asombro —no solo como tu hija, sino como compañera actriz—, aprendiendo de cómo te desenvuelves en esta industria con fuerza, gracia y una dedicación inquebrantable a tu arte. Nunca has tomado el camino fácil. Has superado los límites, desafiado las expectativas y, una y otra vez, has allanado el camino para que tantas mujeres alcancen su poder. Y aquí estás, aún liderando, aún inspirando, aún demostrando que la grandeza no se trata sólo de talento, sino de perseverancia, pasión y una fe inquebrantable en ti misma”

“Pase lo que pase esta noche, para mí ya eres victoriosa. Porque tu legado no solo reside en los premios y reconocimientos, sino en cómo has redefinido lo posible, para ti y para cada mujer que se atreve a soñar. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Ahora ve y brilla, mamá. Sé que vas a ganar a lo grande, bebé”, finalizó.